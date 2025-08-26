Nič dobré ho nečaká. Herec z Dunaja, k vašim službám odhalil, čomu bude musieť čeliť Rudolf Kučera

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Ťažké obdobie sa podpíše aj na jeho živote.

Ubehlo už niekoľko rokov a dobový seriál sa stále drží na popredných priečkach v sledovanosti a má výborné čísla. Súčasťou úspešnej ságy je aj Rudolf Kučera, majiteľ obchodného domu Dunaj, ktorého dôveryhodne stvárnil Emil Horváth. Bez neho by to jednoducho nebolo ono. Stal sa súčasťou príbehu počas ťažkej doby a neraz musel znášať dôsledky neľahkého obdobia. 

Hoci sa dej Dunaja, k vašim službám odohráva v minulosti, herec vidí prienik s dneškom. „Súčasné je to v tom, že v každej dobe sú jednoducho v živote človeka situácie, že sa musí zachovať správne, morálne, nesmie urobiť chybu. A mám taký pocit, že ten postoj a vlastne životné krédo seriálu je nesmierne dôležité, aby bolo naplnené tak, že ten život má zmysel,“ prezradil otvorene Emil Horváth o seriáli v rozhovore pre Markízu.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Diváci vo veľkom skritizovali novú posilu v Dunaji. Podľa nich sa Nela Pocisková do seriálu nehodí, herečka sa bráni
2.
Diváci si mysleli, že nadobro opustili seriál, no nie je to tak. Obľúbené postavy ešte majú čo ukázať
3.
Holubec zažije skutočný strach. Pri nových epizódach Dunaja, k vašim službám budú diváci zatajovať dych
Zobraziť všetky články (223)

Čo čaká Rudolfa?

Všetko sa to odohráva v tragickom období, čo znamená, že ľudia prežili ťažké situácie. Rovnako ako je to aj v seriáli.

„A to obdobie, obdobie vojny, prinášalo vždy obete. Takže aj postava Rudolfa bude prechádzať a prechádza si tými životnými situáciami, takže prináša aj straty, pretože tí najbližší a okolie jednoducho žije v tej tragickej dobe. Sú to vypäté ľudské modelové situácie… A v tom je aj pre mňa tá postava veľmi zaujímavá a myslím si, že v celej sérii Dunaja ide o nejaký odkaz tým, ktorí sa na to pozerajú,“ dodáva herec.

Veľa si vytrpel aj Rudolf Kučera, ktorý prišiel o syna a dokonca mu raz hrozila smrť, keď bol odsúdený. Bude ho to sprevádzať aj naďalej alebo si konečne vydýchne?

„To jednak prezradiť nemôžem, ale keďže sme povedali, že je to doba vojny a svojím spôsobom fašistického štátu u nás, tak ten život bol mimoriadne ťažký a dá sa povedať, že ľudia sa proti režimu aj postavili. A mám taký dojem, že to vždy v každej dobe prináša aj obete. Aj toto Rudolfa tak ako všetky postavy čaká,“ vyšiel s pravdou von.

Je empatický a vie načúvať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac