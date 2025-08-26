Nič dobré ho nečaká. Herec z Dunaja, k vašim službám odhalil, čomu bude musieť čeliť Rudolf Kučera

Ubehlo už niekoľko rokov a dobový seriál sa stále drží na popredných priečkach v sledovanosti a má výborné čísla. Súčasťou úspešnej ságy je aj Rudolf Kučera, majiteľ obchodného domu Dunaj, ktorého dôveryhodne stvárnil Emil Horváth. Bez neho by to jednoducho nebolo ono. Stal sa súčasťou príbehu počas ťažkej doby a neraz musel znášať dôsledky neľahkého obdobia.
Hoci sa dej Dunaja, k vašim službám odohráva v minulosti, herec vidí prienik s dneškom. „Súčasné je to v tom, že v každej dobe sú jednoducho v živote človeka situácie, že sa musí zachovať správne, morálne, nesmie urobiť chybu. A mám taký pocit, že ten postoj a vlastne životné krédo seriálu je nesmierne dôležité, aby bolo naplnené tak, že ten život má zmysel,“ prezradil otvorene Emil Horváth o seriáli v rozhovore pre Markízu.
Čo čaká Rudolfa?
Všetko sa to odohráva v tragickom období, čo znamená, že ľudia prežili ťažké situácie. Rovnako ako je to aj v seriáli.
„A to obdobie, obdobie vojny, prinášalo vždy obete. Takže aj postava Rudolfa bude prechádzať a prechádza si tými životnými situáciami, takže prináša aj straty, pretože tí najbližší a okolie jednoducho žije v tej tragickej dobe. Sú to vypäté ľudské modelové situácie… A v tom je aj pre mňa tá postava veľmi zaujímavá a myslím si, že v celej sérii Dunaja ide o nejaký odkaz tým, ktorí sa na to pozerajú,“ dodáva herec.
Veľa si vytrpel aj Rudolf Kučera, ktorý prišiel o syna a dokonca mu raz hrozila smrť, keď bol odsúdený. Bude ho to sprevádzať aj naďalej alebo si konečne vydýchne?
„To jednak prezradiť nemôžem, ale keďže sme povedali, že je to doba vojny a svojím spôsobom fašistického štátu u nás, tak ten život bol mimoriadne ťažký a dá sa povedať, že ľudia sa proti režimu aj postavili. A mám taký dojem, že to vždy v každej dobe prináša aj obete. Aj toto Rudolfa tak ako všetky postavy čaká,“ vyšiel s pravdou von.
