Nezvestných je stále 6 ľudí: Ternopiľ uzavrel pátranie po obetiach, Rusko zatiaľ hlási nové územné zisky na východnom fronte

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Nezvestných je naďalej šesť ľudí.

Záchranné operácie po ruskom útoku v ukrajinskom meste Ternopiľ v sobotu po štyroch dňoch ukončili, oznámil v nedeľu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Útok si podľa neho vyžiadal viac ako 30 obetí vrátane šiestich detí.

Informuje TASR podľa príspevku ukrajinského prezidenta na sieti X. „V dôsledku tohto ruského zločinu zahynulo 33 ľudí vrátane šiestich detí,“ napísal Zelenskyj. Dodal, že nezvestných je naďalej šesť ľudí.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Vedenie Ukrajiny podľa Trumpa nie je dostatočne vďačné za pomoc: Európe vyčíta, že naďalej kupuje plyn od Ruska
2.
Mierové rokovania dostanú nový rozmer: Európske štáty pripravili protinávrh k americkému plánu, žiadajú spoločnú diskusiu
3.
Orbán má na americký mierový plán jasný názor: Poslal list, toto musí Európa okamžite urobiť, uviedol
Zobraziť všetky články (1431)

Ruský útok priniesol obete aj v Poľsku

K útoku na mesto Ternopiľ, ktoré sa nachádza na západe Ukrajiny, došlo v stredu nadránom. Ruské jednotky v ten deň útočili na Ukrajinu vyše 470 dronmi a takmer 50 raketami. Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior v piatok oznámil, že obeťou útoku bolo aj sedemročné poľské dievčatko.

V Ternopili došlo k poškodeniu dvoch obytných budov, čo vyústilo aj do požiarov. Zranenia utrpelo viac ako 100 ľudí.
Zelenskyj dodal, že záchranné operácie pokračujú v meste Dnipro, kde ruský dron v noci na nedeľu zasiahol oblasť v blízkosti obytnej budovy. Zranených je podľa neho 14 ľudí vrátane dieťaťa.

Útoky pokračujú aj v ďalších mestách

Ruské sily v noci útočili aj v meste Nikopoľ, kde zranenia utrpeli žena a dve deti. „Opäť došlo v noci k útokom na obytnú a civilnú infraštruktúru, ako aj na energetické zariadenia v rozličných oblastiach našej krajiny,“ konštatoval Zelenskyj.

Foto: SITA/AP

Podľa ukrajinského prezidenta Rusko v uplynulom týždni vypustilo na Ukrajinu viac ako 1050 dronov, približne 1000 kĺzavých bômb a viac ako 60 rakiet a riadených striel.

Rusko hlási postup na východnom fronte

Rusko v nedeľu uviedlo, že obsadilo ďalšie tri dediny na východe Ukrajiny. Vyhlásenie Moskvy prišlo v čase, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli v Ženeve na rokovaniach o kontroverznom pláne USA o ukončení vojny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho jednotky obsadili dedinu Petrivske v Doneckej oblasti, ako aj ďalšie dve dediny – Tiche a Otradne – v Dnepropetrovskej oblasti. Kyjev sa usilovne snaží udržať si kľúčové pevnosti na východnom fronte, kde ruskí vojaci neustále získavajú pozície, píše AFP.

Trumpov mierový plán vyvoláva napätie

Americký prezident Donald Trump dal Ukrajine čas do 27. novembra na schválenie návrhu USA na ukončenie vojny, Kyjev však požaduje zmeny v tomto návrhu, ktorý odráža niektoré z tvrdých požiadaviek Ruska.

Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

Ruský prezident Vladimir Putin návrh privítal s tým, že by mohol „položiť základy“ pre konečnú mierovú dohodu. Zároveň však pohrozil obsadením ďalších území v prípade, ak Ukrajina od rokovacieho stola odíde, dodáva AFP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac