Nezvestných je stále 6 ľudí: Ternopiľ uzavrel pátranie po obetiach, Rusko zatiaľ hlási nové územné zisky na východnom fronte

Záchranné operácie po ruskom útoku v ukrajinskom meste Ternopiľ v sobotu po štyroch dňoch ukončili, oznámil v nedeľu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Útok si podľa neho vyžiadal viac ako 30 obetí vrátane šiestich detí.
Informuje TASR podľa príspevku ukrajinského prezidenta na sieti X. „V dôsledku tohto ruského zločinu zahynulo 33 ľudí vrátane šiestich detí,“ napísal Zelenskyj. Dodal, že nezvestných je naďalej šesť ľudí.
Ruský útok priniesol obete aj v Poľsku
K útoku na mesto Ternopiľ, ktoré sa nachádza na západe Ukrajiny, došlo v stredu nadránom. Ruské jednotky v ten deň útočili na Ukrajinu vyše 470 dronmi a takmer 50 raketami. Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior v piatok oznámil, že obeťou útoku bolo aj sedemročné poľské dievčatko.
V Ternopili došlo k poškodeniu dvoch obytných budov, čo vyústilo aj do požiarov. Zranenia utrpelo viac ako 100 ľudí.
Zelenskyj dodal, že záchranné operácie pokračujú v meste Dnipro, kde ruský dron v noci na nedeľu zasiahol oblasť v blízkosti obytnej budovy. Zranených je podľa neho 14 ľudí vrátane dieťaťa.
Útoky pokračujú aj v ďalších mestách
Ruské sily v noci útočili aj v meste Nikopoľ, kde zranenia utrpeli žena a dve deti. „Opäť došlo v noci k útokom na obytnú a civilnú infraštruktúru, ako aj na energetické zariadenia v rozličných oblastiach našej krajiny,“ konštatoval Zelenskyj.
Podľa ukrajinského prezidenta Rusko v uplynulom týždni vypustilo na Ukrajinu viac ako 1050 dronov, približne 1000 kĺzavých bômb a viac ako 60 rakiet a riadených striel.
Rusko hlási postup na východnom fronte
Rusko v nedeľu uviedlo, že obsadilo ďalšie tri dediny na východe Ukrajiny. Vyhlásenie Moskvy prišlo v čase, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli v Ženeve na rokovaniach o kontroverznom pláne USA o ukončení vojny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho jednotky obsadili dedinu Petrivske v Doneckej oblasti, ako aj ďalšie dve dediny – Tiche a Otradne – v Dnepropetrovskej oblasti. Kyjev sa usilovne snaží udržať si kľúčové pevnosti na východnom fronte, kde ruskí vojaci neustále získavajú pozície, píše AFP.
Trumpov mierový plán vyvoláva napätie
Americký prezident Donald Trump dal Ukrajine čas do 27. novembra na schválenie návrhu USA na ukončenie vojny, Kyjev však požaduje zmeny v tomto návrhu, ktorý odráža niektoré z tvrdých požiadaviek Ruska.
Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
Ruský prezident Vladimir Putin návrh privítal s tým, že by mohol „položiť základy“ pre konečnú mierovú dohodu. Zároveň však pohrozil obsadením ďalších území v prípade, ak Ukrajina od rokovacieho stola odíde, dodáva AFP.
