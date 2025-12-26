Neuveríte, že tento má už 35 rokov: Najlepšie vianočné filmy, na ktorých sme vyrastali. Vrátia vás späť do detstva

Záber zo snímky Bezsenné noci v Seattli, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na film
K príjemným sviatočným chvíľam dobré filmy jednoducho patria.

Knižnice televíznych staníc aj streamovacích služieb sú plné filmov s vianočnou tematikou a každoročne medzi ne pribúdajú nové a nové. No nesmieme zabúdať ani na klasiky, na ktorých mnohí z nás vyrastali. Môžeme ich pozerať neustále dookola a nikdy neomrzia. Ak ste náhodou na niektoré spomedzi nich zabudli, radi vám ich pripomenieme. 

Filmový magazín Collider zostavil rebríček najlepších vianočných filmov z 90. rokov a pri mnohých z nich sa neubránite slzám dojatia a nostalgie.

Záber zo snímky Kazateľova žena, foto: MovieStillsDB

Nechýba medzi nimi snímka Kazateľova žena (The Preacher’s Wife), ktorej hlavným hrdinom je unavený kazateľ z chudobnej černošskej štvrte, ktorému je zoslaný z nebies mladý anjel. Situácia sa skomplikuje, keď si padnú do oka s reverendovou manželkou. Film mal premiéru v roku 1996.

Asi nikoho neprekvapí, že v zozname sa ocitli aj Bezsenné noci v Seattli (Sleepless in Seattle), ktoré uzreli svetlo sveta ešte v roku 1993. Ide o nesmrteľnú romantiku s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. Stvárňuje vdovca, ktorého syn túži po tom, aby sa znova zamiloval. Prinúti ho vystúpiť v rozhlase, kde jeho hlas začuje novinárka, ktorú stvárňuje Meg Ryan. Asi veľmi dobre viete, ako ich príbeh pokračuje.

Záber zo snímky Sám doma, foto: MovieStillsDB

Víťazom je obľúbená klasika

Na prvom mieste rebríčka sa nachádza, ako inak, film Sám doma (Home Alone), ktorý tento rok oslavuje už 35 rokov. Macaulay Culkin v role malého Kevina je nezabudnuteľný a pravdepodobne ide o film, ktorý ani tieto Vianoce nevynecháte. No odporúčame vám aj tieto ďalšie:

10 najlepších vianočných filmov 90. rokov podľa magazínu Collider

  • 10. Luskáčik, The Nutcracker, 1993
  • 9. Winnie the Pooh & Christmas Too, 1991
  • 8. Kazateľova žena, The Preacher’s Wife, 1996
  • 7. Všade samé zvončeky, Jingle All the Way, 1996
  • 6. Vianočná kolega, A Christmas Carol, 1999
  • 5. Bezsenné noci v Seattli, Sleepless in Seattle, 1993
  • 4. Muppets: Vianočná koleda, The Muppet Christmas Carol, 1992
  • 3. Malé ženy, Little Women, 1994
  • 2. Santa Claus, The Santa Clause, 1994
  • 1. Sám doma, Home Alone, 1990
