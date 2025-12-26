Neuveríte, že tento má už 35 rokov: Najlepšie vianočné filmy, na ktorých sme vyrastali. Vrátia vás späť do detstva

Knižnice televíznych staníc aj streamovacích služieb sú plné filmov s vianočnou tematikou a každoročne medzi ne pribúdajú nové a nové. No nesmieme zabúdať ani na klasiky, na ktorých mnohí z nás vyrastali. Môžeme ich pozerať neustále dookola a nikdy neomrzia. Ak ste náhodou na niektoré spomedzi nich zabudli, radi vám ich pripomenieme.
Filmový magazín Collider zostavil rebríček najlepších vianočných filmov z 90. rokov a pri mnohých z nich sa neubránite slzám dojatia a nostalgie.
Nechýba medzi nimi snímka Kazateľova žena (The Preacher’s Wife), ktorej hlavným hrdinom je unavený kazateľ z chudobnej černošskej štvrte, ktorému je zoslaný z nebies mladý anjel. Situácia sa skomplikuje, keď si padnú do oka s reverendovou manželkou. Film mal premiéru v roku 1996.
Asi nikoho neprekvapí, že v zozname sa ocitli aj Bezsenné noci v Seattli (Sleepless in Seattle), ktoré uzreli svetlo sveta ešte v roku 1993. Ide o nesmrteľnú romantiku s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. Stvárňuje vdovca, ktorého syn túži po tom, aby sa znova zamiloval. Prinúti ho vystúpiť v rozhlase, kde jeho hlas začuje novinárka, ktorú stvárňuje Meg Ryan. Asi veľmi dobre viete, ako ich príbeh pokračuje.
Víťazom je obľúbená klasika
Na prvom mieste rebríčka sa nachádza, ako inak, film Sám doma (Home Alone), ktorý tento rok oslavuje už 35 rokov. Macaulay Culkin v role malého Kevina je nezabudnuteľný a pravdepodobne ide o film, ktorý ani tieto Vianoce nevynecháte. No odporúčame vám aj tieto ďalšie:
10 najlepších vianočných filmov 90. rokov podľa magazínu Collider
- 10. Luskáčik, The Nutcracker, 1993
- 9. Winnie the Pooh & Christmas Too, 1991
- 8. Kazateľova žena, The Preacher’s Wife, 1996
- 7. Všade samé zvončeky, Jingle All the Way, 1996
- 6. Vianočná kolega, A Christmas Carol, 1999
- 5. Bezsenné noci v Seattli, Sleepless in Seattle, 1993
- 4. Muppets: Vianočná koleda, The Muppet Christmas Carol, 1992
- 3. Malé ženy, Little Women, 1994
- 2. Santa Claus, The Santa Clause, 1994
- 1. Sám doma, Home Alone, 1990
