Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia

Foto: MovieStillsDB

Petra Sušaninová
Možno ste kvôli nim nedočkavo bežali k televízoru aj vy.

Tiež máte seriály, ktoré vás okamžite vrátia do čias detstva či mladosti? Mnohých z vás zahrejú pri srdci a rozosmejú Priatelia, Krok za krokom či Alf. Avšak niektoré seriály, od ktorých sme sa nevedeli odtrhnúť, majú prekvapivo slabé hodnotenia.

V siedmom nebi (7th Heaven)

Jedným z najväčších prekvapení je pre nás seriál V siedmom nebi. Na ČSFD má len smutných 37 % a na IMDb 5,3 hviezdičky z 10. V rámci 11 sérií zachytáva radosti a strasti rodiny Camdenovcov, kňaza, jeho manželky a ich detí. Nechýba láska, humor, ale aj vážne situácie.

V komentároch viacero ľudí priznáva, že v detstve to bol ich obľúbený seriál, no s odstupom času ho vnímajú inak. Kritizujú slabý scenár, ale aj zlé dialógy. Nájdu sa takí, ktorým prekáža propagácia náboženstva a pripadá im smiešne, ako vždy všetko dobre skončí. Seriál je vraj niečo, čo možno púšťajú nováčikom v sektách. Označujú ho priam za odpad.

Foto: MovieStillsDB

Hoci niektorí sa k nemu radi vrátia, iným necháva horkú pachuť v ústach aj kontroverzia spájajúca sa s hercom Stephenom Collinsom, ktorý stvárňoval reverenda, hlavu rodiny. V roku 2014 podľa webu People vyplávalo na povrch temné tajomstvo. Priznal sa totiž, že sexuálne obťažoval tri maloleté dievčatá. Collins svoje konanie údajne oľutoval, no jeho kariéru to definitívne ukončilo.

Joan z Arkádie (Joan of Arcadia)

Hoci sme si mohli pozrieť len dve série, Joan z Arkádie si získala mnoho fanúšikov. Úspechu sa tešila aj zo strany kritikov a seriál bol dokonca nominovaný aj na ocenenie Emmy Awards. Sleduje príbeh tínedžerky, ktorá komunikuje s Bohom a plní úlohy, ktoré jej dáva. Prezlečený je ale za celkom obyčajných ľudí v jej okolí.

Foto: MovieStillsDB

Kým na IMDb má seriál 7,2 hviezdičky z 10, na ČSFD si získal len 52 %. Niektorí diváci dávajú ostro najavo nespokojnosť a píšu, že jediná dobrá vec na celkom seriáli je zvučka, no aj tá je vraj ukradnutá. Nájdu sa takí, ktorí počin označujú za stupídnu hlúposť. Iným ale až tak neprekáža, je to vraj niečo podivné, no celkom sa pri tom bavili.

Baywatch: Pobrežná hliadka (Baywatch)

Kto by nepoznal Pobrežnú hliadku v hlavnej úlohe s legendárnym Davidom Hasselhoffom či Pamelou Anderson. Seriál bol nabitý krásnymi opálenými ľuďmi, ktorí zachraňovali životy na plážach slnečnej Kalifornie. Podľa ČSFD dokonca lámal rekordy a s vyše miliardou divákov sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov ako najsledovanejší seriál všetkých dôb na celom svete.

Foto: MovieStillsDB

Nie všetci sú však nadšení. Na ČSFD si seriál nezískal ani len 50 %, presnejšie má len 45 %. Na IMDb má 5,5 hviezdičky z 10. Podľa niektorých ide len o natriasajúce sa telá. Iní seriál označili za odpad, lebo vraj je to len prehliadka silikónových pŕs, svalov a obtiahnutých plaviek. Viacerí ale priznávajú, že je to jednoducho seriál ich detstva resp. mladosti.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ktorých hercov vinili z rasizmu;
  • ktorý herec je ľuďom najmenej sympatický;
  • ktoré seriály sú podľa ľudí príliš predvídateľné;
  • pri ktorom počine sa divia, že niečo také vôbec vzniklo.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac