Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia

Tiež máte seriály, ktoré vás okamžite vrátia do čias detstva či mladosti? Mnohých z vás zahrejú pri srdci a rozosmejú Priatelia, Krok za krokom či Alf. Avšak niektoré seriály, od ktorých sme sa nevedeli odtrhnúť, majú prekvapivo slabé hodnotenia.
V siedmom nebi (7th Heaven)
Jedným z najväčších prekvapení je pre nás seriál V siedmom nebi. Na ČSFD má len smutných 37 % a na IMDb 5,3 hviezdičky z 10. V rámci 11 sérií zachytáva radosti a strasti rodiny Camdenovcov, kňaza, jeho manželky a ich detí. Nechýba láska, humor, ale aj vážne situácie.
V komentároch viacero ľudí priznáva, že v detstve to bol ich obľúbený seriál, no s odstupom času ho vnímajú inak. Kritizujú slabý scenár, ale aj zlé dialógy. Nájdu sa takí, ktorým prekáža propagácia náboženstva a pripadá im smiešne, ako vždy všetko dobre skončí. Seriál je vraj niečo, čo možno púšťajú nováčikom v sektách. Označujú ho priam za odpad.
Hoci niektorí sa k nemu radi vrátia, iným necháva horkú pachuť v ústach aj kontroverzia spájajúca sa s hercom Stephenom Collinsom, ktorý stvárňoval reverenda, hlavu rodiny. V roku 2014 podľa webu People vyplávalo na povrch temné tajomstvo. Priznal sa totiž, že sexuálne obťažoval tri maloleté dievčatá. Collins svoje konanie údajne oľutoval, no jeho kariéru to definitívne ukončilo.
Joan z Arkádie (Joan of Arcadia)
Hoci sme si mohli pozrieť len dve série, Joan z Arkádie si získala mnoho fanúšikov. Úspechu sa tešila aj zo strany kritikov a seriál bol dokonca nominovaný aj na ocenenie Emmy Awards. Sleduje príbeh tínedžerky, ktorá komunikuje s Bohom a plní úlohy, ktoré jej dáva. Prezlečený je ale za celkom obyčajných ľudí v jej okolí.
Kým na IMDb má seriál 7,2 hviezdičky z 10, na ČSFD si získal len 52 %. Niektorí diváci dávajú ostro najavo nespokojnosť a píšu, že jediná dobrá vec na celkom seriáli je zvučka, no aj tá je vraj ukradnutá. Nájdu sa takí, ktorí počin označujú za stupídnu hlúposť. Iným ale až tak neprekáža, je to vraj niečo podivné, no celkom sa pri tom bavili.
Baywatch: Pobrežná hliadka (Baywatch)
Kto by nepoznal Pobrežnú hliadku v hlavnej úlohe s legendárnym Davidom Hasselhoffom či Pamelou Anderson. Seriál bol nabitý krásnymi opálenými ľuďmi, ktorí zachraňovali životy na plážach slnečnej Kalifornie. Podľa ČSFD dokonca lámal rekordy a s vyše miliardou divákov sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov ako najsledovanejší seriál všetkých dôb na celom svete.
Nie všetci sú však nadšení. Na ČSFD si seriál nezískal ani len 50 %, presnejšie má len 45 %. Na IMDb má 5,5 hviezdičky z 10. Podľa niektorých ide len o natriasajúce sa telá. Iní seriál označili za odpad, lebo vraj je to len prehliadka silikónových pŕs, svalov a obtiahnutých plaviek. Viacerí ale priznávajú, že je to jednoducho seriál ich detstva resp. mladosti.
