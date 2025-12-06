Netradičný celebritný stromček, na ktorý sa stále nezabudlo: Michelle Pfeiffer pobavila ľudí, no potešila deti

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Vianoce
Hoci sa ľudia z neho smiali, pre ňu bolo dôležité, že sa páčil jej najmenším návštevníkom.

Celebritné stromčeky dostávajú každý rok množstvo pozornosti. Nie div, keď si hviezdy môžu dovoliť rôzne pompéznosti a niektoré dokonca nemajú problém zadovážiť si aj viacero stromčekov a rôznych ozdôb, či už vo vnútri domácnosti alebo vonku. Fantázii sa medze nekladú a hoci sa niektoré slávne osobnosti držia tradičných farieb a klasických ozdôb, iné sa neboja experimentovať.

Aj keď je rok 2025 a trendy vo vianočných ozdobách sa každý rok menia, jeden stromček je nezabudnuteľný. Herečka Michelle Pfeiffer si totiž pred dvomi rokmi povedala, že kašle na to, čo je v móde a rozhodla sa ozdobiť stromček tak, aby prinášal radosť nielen jej, ale aj každému dieťaťu, ktoré sa naň pozrie, píše portál HOMES & GARDENS.

Viac z témy Vianoce:
1.
Máme ho len na skok: Toto európske mesto je jednou z najkrajších zimných destinácií. Ponúka nádherné vianočné trhy
2.
Vyskúšali sme trik na ihneď mäkké medovníky. Túto vec by vám ani nenapadlo pridať do cesta, no funguje to
3.
JOJ chce na Vianoce potešiť divákov: Sľubuje sledovanie bez reklám, na toto sa môžete tešiť
Zobraziť všetky články (10)
Foto: Profimedia

Stromček ako veselá vianočná postavička

Vianočné dekorácie sa zdajú byť každým rokom väčšie a nepopierateľne jedinečnejšie. Mnohí z nás prijali modernejšie nápady na sviatočné dekorácie, ktoré odrážajú našu osobnosť a vnášajú zábavu a ľahkosť do našich existujúcich interiérov. To platí aj pre herečku známu vďaka úlohe Catwoman, mačacej ženy vo filme Batman sa vracia.

Pfeiffer pred dvomi rokmi stavila na ružový stromček, namiesto klasického zeleného či bieleho zasneženého. Čo však na ňom bilo do očí najviac, je fakt, že namiesto množstva ozdôb jej stačili tri, aby ho spravila výnimočným.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

Z vianočného stromčeka sa stala veselá vianočná postavička, vďaka očiam z bielych gúľ a ústam z červenej reťaze. Nechýbali pritom ani zlaté strapce, ktoré stromčekovej postavičke dotvorili vlasy. Rozhodne to bola pastva pre oči a to najmä pre tých najmenších, keďže sa na nich stromček už z diaľky usmieval.

Dospelých stromček pobavil, súdiac podľa ich reakcií na Instagrame a dokonca niektorí tvrdili, že si „poprosia to, čo dostal on“, narážajúc na to, že úsmev stromčeka bol spôsobený nejakou omamnou látkou. Mnohí však herečku chválili za jej originalitu a hoci sa zo stromčeka smiali, tvrdili, že je najkrajším a zároveň najškaredším stromčekom, aký kedy videli.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vianoce podľa Evy Pavlíkovej: Prečo už nepečie medovníky a čo nesmie chýbať na jej stole

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac