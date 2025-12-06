Netradičný celebritný stromček, na ktorý sa stále nezabudlo: Michelle Pfeiffer pobavila ľudí, no potešila deti

Celebritné stromčeky dostávajú každý rok množstvo pozornosti. Nie div, keď si hviezdy môžu dovoliť rôzne pompéznosti a niektoré dokonca nemajú problém zadovážiť si aj viacero stromčekov a rôznych ozdôb, či už vo vnútri domácnosti alebo vonku. Fantázii sa medze nekladú a hoci sa niektoré slávne osobnosti držia tradičných farieb a klasických ozdôb, iné sa neboja experimentovať.
Aj keď je rok 2025 a trendy vo vianočných ozdobách sa každý rok menia, jeden stromček je nezabudnuteľný. Herečka Michelle Pfeiffer si totiž pred dvomi rokmi povedala, že kašle na to, čo je v móde a rozhodla sa ozdobiť stromček tak, aby prinášal radosť nielen jej, ale aj každému dieťaťu, ktoré sa naň pozrie, píše portál HOMES & GARDENS.
Stromček ako veselá vianočná postavička
Vianočné dekorácie sa zdajú byť každým rokom väčšie a nepopierateľne jedinečnejšie. Mnohí z nás prijali modernejšie nápady na sviatočné dekorácie, ktoré odrážajú našu osobnosť a vnášajú zábavu a ľahkosť do našich existujúcich interiérov. To platí aj pre herečku známu vďaka úlohe Catwoman, mačacej ženy vo filme Batman sa vracia.
Pfeiffer pred dvomi rokmi stavila na ružový stromček, namiesto klasického zeleného či bieleho zasneženého. Čo však na ňom bilo do očí najviac, je fakt, že namiesto množstva ozdôb jej stačili tri, aby ho spravila výnimočným.
Z vianočného stromčeka sa stala veselá vianočná postavička, vďaka očiam z bielych gúľ a ústam z červenej reťaze. Nechýbali pritom ani zlaté strapce, ktoré stromčekovej postavičke dotvorili vlasy. Rozhodne to bola pastva pre oči a to najmä pre tých najmenších, keďže sa na nich stromček už z diaľky usmieval.
Dospelých stromček pobavil, súdiac podľa ich reakcií na Instagrame a dokonca niektorí tvrdili, že si „poprosia to, čo dostal on“, narážajúc na to, že úsmev stromčeka bol spôsobený nejakou omamnou látkou. Mnohí však herečku chválili za jej originalitu a hoci sa zo stromčeka smiali, tvrdili, že je najkrajším a zároveň najškaredším stromčekom, aký kedy videli.
