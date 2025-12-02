Vianoce podľa Evy Pavlíkovej: Prečo už nepečie medovníky a čo nesmie chýbať na jej stole

Vianoce môžu byť plné zhonu aj pokojné a príjemné, všetko závisí od toho, ako sa ich rozhodneme prežiť.
Pre herečku Evu Pavlíkovú sú sviatky najmä časom rodiny, tradícií a atmosféry, ktorá sa nedá kúpiť ani pripraviť vopred. V podcaste Rádia Melody porozprávala herečka Eva Pavlíková o tom, čo pre ňu znamená predvianočné obdobie a ako sa menili jej rodinné zvyky v posledných rokoch.
Vianoce bez zhonu a s vôňou tradícií
Herečka opisuje, že advent neprežíva v zhone a odmieta podľahnúť komerčnému tlaku. „Predvianočné obdobie mám veľmi rada. Vianoce sú moje najobľúbenejšie sviatky v roku. Snažím sa nepodliehať reklame, ktorá na nás útočí už koncom októbra.“
Predčasný nápor podľa nej oberá ľudí o pravú atmosféru: „Pripadá mi to neprirodzené, keď už potom prídu samotné sviatky, mnohí ich majú plné zuby, pretože z každého kúta znejú vianočné melódie a všade sú stromčeky či darčeky.“ Doma preto uprednostňujú pokoj a pohodu pred materiálnymi vecami.
K ich tradíciám patrí aj výzdoba a varenie typických jedál: „Vždy si pripravím vianočnú výzdobu – stromček, červené ozdoby, háčkované dekorácie.“ Aj napriek tomu, že už medovníčky dnes veľmi nerobí, niektoré zvyky zostávajú pevne zakorenené: „Dnes to už beriem skôr ako obžerstvo, takže to veľmi nerobím. No tradičné jedlá – rybacia polievka, kapor a šalát musia byť na Štedrý večer každý rok.“
