Neodkladajte dôležitú povinnosť, varuje Sociálna poisťovňa: Pozrite sa, či tento dokument potrebujete aj vy

Záujem o potvrdenia o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok výrazne rastie už v prvých mesiacoch roka. Poistenci ich najčastejšie potrebujú ako súčasť podkladov k daňovým priznaniam, ktoré je potrebné podať do konca marca, preto Sociálna poisťovňa vyzýva verejnosť, aby si ich vybavenie nenechávala na poslednú chvíľu.
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom oficiálnom facebookovom profile, potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach vydáva na žiadosť klienta a spravidla ho vyhotoví na počkanie. Už v januári pritom evidovala zvýšený počet žiadostí, čo súvisí najmä s blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania.
Potvrdenie môže obsahovať sumu aj bez nej
V závislosti od účelu môžu poistenci požiadať o potvrdenie s uvedením výšky vyplatenej nemocenskej dávky alebo o variant bez uvedenia sumy. Sociálna poisťovňa odporúča riešiť žiadosť s predstihom, čím sa dá predísť zbytočnému stresu aj komplikáciám pri doručovaní dokumentov ďalším inštitúciám.
O potvrdenie možno požiadať osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra, elektronicky cez formulár na webovej stránke inštitúcie, e-mailom do podateľne alebo prostredníctvom elektronickej schránky, ak ju má poistenec zriadenú.
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že včasné vybavenie potvrdenia môže výrazne zjednodušiť celý proces podávania daňového priznania a pomôcť vyhnúť sa zbytočným problémom v období, keď sú úrady najviac vyťažené.
