Finančná správa zverejnila nové formuláre daňových priznaní. Pripomenula aj tohtoročnú lehotu na podanie priznania

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok / Unsplash

Jakub Baláž
TASR
Nové verzie formulárov sú už k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy.

Elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025, ako aj ďalšie nové verzie formulárov, sú už k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy (FS). Lehota na podanie priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane je najneskôr do 31. marca tohto roka.

Finančná správa zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy v časti Katalóg formulárov už nájdu klienti formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb a ďalšie formuláre,“ informoval v piatok hovorca FS Daniel Kováč.

Medzi ďalšie dostupné formuláre patrí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania či výkaz pre mimovládne neziskové organizácie.

Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 a zaplatenie dane je najneskôr do 31. marca 2026,“ pripomenul hovorca. Na podávanie daňových priznaní pritom musí daňovník použiť tlačivo, resp. elektronický formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií (MF) SR.

