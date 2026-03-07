Nenechajte si ujsť minisériu plnú vášne. Predstavili sa v nej atraktívni herci. Jej príbeh vás pohltí

Napínavá miniséria, pokračovanie obľúbeného seriálu, príbeh podľa skutočnej udalosti aj nová česká komédia. Netflix si aj tento mesiac pripravil pre svojich divákov bohatú filmovú a seriálovú nádielku.
Vladimir
Osemdielnu minisériu s názvom Vladimir, ktorá patrí do žánrov komédia aj dráma, si na Netflixe môžete pozrieť už od 5. marca.
Seriál pozoruje mladú atraktívnu profesorku anglického jazyka, ktorá sa zamiluje do svojho nového sympatického kolegu, čím si ešte viac skomplikuje nielen kariéru, ale aj svoj pošramotený vzťah s manželom.
Hlavné postavy stvárnili Rachel Weisz a jej o 25 rokov mladší herecký kolega Leo Woodall, ktorého môžete poznať z filmu Bridget Jones: Mad About the Boy či zo seriálu One Day.
The TikTok Killer
V piatok 6. marca Netflix pridal do svojej ponuky nový dvojdielny dokument s názvom The TikTok Killer, ktorý pochádza zo španielskej produkcie.
Snímka rozpráva o pátraní po 42-ročnej cestovateľke, ktorá sa v Španielsku stretla s hviezdou TikToku a následne sa po nej zľahla zem.
Keď Esther v auguste 2023 bez stopy zmizla, jej rodina poskladala jej posledné kroky vďaka Josému Juradovi Montillovi, ktorý cestuje po Španielsku a na svojom profile „Dynamit Montilla“ na sociálnej sieti TikTok šíri dojímavé videá zo svojich ciest. José bol totiž posledný človek, ktorý Ester videl živú, navyše skrýva temnú minulosť.
War Machine
Včera mal na Netflixe premiéru aj akčný sci-fi triler War Machine, v ktorom si zahral známy americký herec Alan Ritchson.
Snímka rozpráva o tom, ako sa cvičenie elitného vojenského tímu do armádnych jednotiek Rangers v poslednej fáze zmení na boj o život.
Virgin River
V marci sa však môžete tešiť aj na pokračovanie obľúbeného oddychového seriálu Virgin River. Seriál, ktorý si zamilovalo predovšetkým ženské publikum, 12. marca prinesie už 7. sériu.
Fanúšikovia sa možno konečne dozvedia, či sa hlavné postavy Mel a Jack dočkajú svojho vytúženého bábätka, ale aj to, či sa Brie a Brady dajú opäť dokopy a ako budú Lizzie a Denny zvládať rodičovstvo a Dennyho diagnózu.
Dream Team
Nový rok ste mohli osláviť s novou československou komédiou Dream Team, ktorá mala premiéru v kinách 1. januára. Okamžite si získala pozitívne ohlasy od divákov, na filmovom portáli ČSFD jej svieti slušné hodnotenie 78 %.
Príbeh sleduje neúspešného basketbalového trénera Mareka, ktorého syn so zdravotným znevýhodnením sa túži zúčastniť paralympiády v Riu. Marek však nie je schopný zostaviť tím s hendikepovanými športovcami, preto sa uchýli k zúfalému podvodu a do tímu angažuje zdravých športovcov, ktorí hendikep len predstierajú.
Snímka, ktorá je inšpirovaná skutočnými udalosťami z paralympiády v roku 2000 v Sydney, dorazí na Netflix 25. marca.
Jo Nesbø: Harry Hole
Na konci mesiaca, 26. marca, sa zas môžete tešiť na nový vzrušujúci seriál podľa úspešných kriminálnych románov nórskeho spisovateľa Joa Nesbøa, v ktorom geniálny detektív Harry Hole pátra po zabijakoch. A pritom bojuje aj sám so sebou.
