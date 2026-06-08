Spoločné vystúpenie Nely Pociskovej s dcérou vyvolalo rozporné reakcie. Po krste albumu čelí vlne kritiky

Speváčka Nela Pocisková

Foto: Instagram.com/olyakhomichmakeup, Instagram.com/pociskova.nela

Jana Petrejová
Išlo o emotívny krst albumu, ktorý mal silný rodinný moment.

Speváčka a herečka Nela Pocisková prežila významný okamih svojej hudobnej kariéry, keď predstavila a pokrstila svoj nový album. Večer sa niesol v slávnostnej atmosfére, nechýbali známe tváre ani hudobné vystúpenia, ktoré podčiarkli dôležitosť celej udalosti, vrátane jej dcérky Liany. 

Najväčšiu pozornosť okrem samotného albumu s názvom Nedokonalá zaujal tiež moment, ktorý mal byť čisto osobný a emotívny – Nela si na pódiu zaspievala spolu so svojou dcérou Liankou. Práve tento rodinný výstup sa stal ústredným bodom diskusií na sociálnych sieťach.

Nela Pocisková
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Prevažujú skôr negatívne ohlasy

Hoci malá časť publika vnímala spoločné vystúpenie ako dojímavé a prirodzené spojenie rodiny a hudby, na internete sa objavili hlavne kritické hlasy. Mnohí poukázali na samotný spev, ktorý im prekážal. Podľa nich to totiž vôbec nebolo dobré.

Diskusia sa rýchlo rozšírila a rozdelila fanúšikov na dva tábory – jedni obhajovali prirodzenosť a rodinný rozmer vystúpenia, druhí ho považovali za nevhodné do kontextu krstu albumu alebo dokonca za niečo, čo sa nedalo počúvať. Avšak po pozretí vyše 500 komentárov možno zhodnotiť, že prevažná väčšina vyjadrila svoju nespokojnosť.

“Malá spievať nevie a veľká škrieka. Takže ani jednej nie je rozumieť. Naozaj neviem, prečo niekto robí niečo, čo mu nejde. A že dokázala prejsť umeleckými školami, ktoré vyštudovala a úspešne skončila. Hanba tomu, kto jej dal maturitné vysvedčenie a vysokoškolský diplom, ktoré ju oprávňujú robiť umenie. Toto je jedno z tých vystúpení, ktoré umenie len dehonestuje,” nedávala si servítku pred ústa jedna fanúšička po pozretí videa ich spoločného spevu na Facebooku.

Fanúšikovia nešetrili ostrými slovami

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