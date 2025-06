Nechcelo sa jej čakať v rade, spravilo to z nej milionárku: Žena vyhrala obrovskú sumu vďaka svojej nedočkavosti

Niektorí hráči svoje lotériové čísla menia každý týždeň, iní sa držia tých istých celé roky. Žena zo Švábska, z oblasti v nemeckom Bavorsku, sa stala jedinou osobou v celom Nemecku, ktorá v žrebovaní doplnkovej lotérie Spiel 77 trafila jackpot. Vyhrala tak sumu 1 277 777 eur.

Osud sa na ňu usmial práve vďaka tomu, že sa rozhodla ponechať si pôvodné čísla, hoci ich najskôr chcela zmeniť. Na jej výhru upozornil nemecký portál merkur.de. Podľa organizátora Lotto Bayern sa výherkyňa už prihlásila. Žrebovanie prebehlo štvrtého júna, výhra bola oficiálne oznámená dvanásteho júna.

Pobočka bola plná, čísla si nezmenila

Výherkyňa sa priznala, že si plánovala čísla v tikete zmeniť. Keď však prišla do lotériovej pobočky, bolo tam príliš veľa ľudí, a tak sa rozhodla to odložiť. „Vlastne som si chcela zmeniť čísla… Ale pobočka bola taká vyťažená, že som si to na poslednú chvíľu rozmyslela. Zahrala som s tými starými a vyhrala,“ povedala pre Lotto Bayern.

Hrá pravidelne, vždy s dvoma tiketmi a doplnkovými hrami SUPER 6 a Spiel 77, pričom tiket si necháva platný na dva týždne. Tentoraz sa šťastie usmialo práve v poslednom žrebovaní tohto obdobia.

O výhre sa dozvedela až pri pokladnici

Výsledky žrebovania si sama nekontroluje. O tom, že vyhrala, sa dozvedela až pri priehradke. „Nevedeli mi tam povedať presnú sumu. Zobrazila sa len informácia, že ide o výhru nad 2 500 eur,“ opísala. Keď sa vrátila domov, tiket si skontrolovala. „Porovnala som číslo tiketu s výherným číslom a padla mi sánka,“ dodala.

Výhra je možná aj pri jednej číslici

Spiel 77 je doplnková lotéria, ktorú si možno pridať k hrám ako LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale alebo TOTO. Výhra je možná už pri zhode jednej poslednej číslice, pričom čím viac číslic súhlasí, tým vyššia je výhra. Minimálna výhra v najvyššej kategórii je 177 777 eur. Tentoraz výherkyňa získala viac než 1,27 milióna eur. Pravdepodobnosť výhry v tejto kategórii je iba jedna ku desiatim miliónom.

„Bolo to jednoducho súdené,“ povedala výherkyňa s úsmevom. Na svoj životný zlom si siahla len vďaka tomu, že neurobila to, čo pôvodne plánovala. Čísla nezmenila, zostala pri starých, ktoré ju sprevádzali celé týždne. A tie jej napokon priniesli výhru, akú zažije len málokto.