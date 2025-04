Nečakaný zvrat v najnovšej časti obľúbeného seriálu The Last of Us šokoval divákov: Táto scéna zmení celý dej

Tvorcovia The Last of Us sa rozhodli pre odvážny krok, ktorý prekvapil nielen divákov, ktorí nikdy nehrali hernú predlohu seriálu, ale aj jej najvernejších hráčov. Jedna scéna v najnovšej epizóde totiž vyvolala lavínu emócií, diskusií a teórií, ako bude príbeh pokračovať ďalej.

Upozorňujeme, že tento článok obsahuje dôležitý spoiler, preto ak ste ešte nevideli druhú epizódu druhej série The Last of Us, nepokračujte v čítaní článku.

Druhá séria celosvetovo mimoriadne obľúbeného seriálu The Last of Us ešte len začala a už spôsobila obrovský rozruch, čo potvrdzuje aj to, že je aktuálne najsledovanejším seriálom na streamovacej platforme Max, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Druhá epizóda získala pozitívne reakcie

Kým prvú časť druhej série diváci skritizovali, ako sme vás informovali v našom článku, jej druhú epizódu si nevedia vynachváliť. Dôvodom je drsná scéna, ktorá zmení celý dej seriálu.

„Za mňa jednoznačne jedna z najlepších epizód, ktorá mohla v celom seriáli vyjsť. Táto epizóda snáď obsahuje všetko dobré. Nechýba jej atmosféra, strach, napätie a akcia,“ píše jeden z divákov na filmovom portáli ČSFD.

„Druhá epizóda vybehla z tieňa prvej epizódy ako víchor a zbúrala mi všetky očakávania, ktoré som pred pozretím mal. Určite najlepšia epizóda, ktorú seriál ponúka. Úžasná práca s napätím, emóciami, zvukom a akciou,“ dodal ďalší.

Diváci sú v šoku

V druhej epizóde, ktorá vyšla len včera, tvorcovia šokovali divákov scénou, kde Joel (jedna z hlavných postáv) zomiera rukou Abby Anderson. Tento brutálny moment viacerí fanúšikovia hry očakávali, no nečakali, že nastane tak skoro.

Smrť Joela, ktorého stvárnil charizmatický Pedro Pascal, bola vykreslená síce drsne, ale zároveň aj veľmi emotívne. Abby, poháňaná túžbou po pomste za smrť svojho otca, ktorého Joel zabil vo finálnej časti prvej série, Joela najskôr strelila brokovnicou do nohy, čím ho úplne zneškodnila. Následne ho brutálne dobila golfovou palicou, pričom mu spôsobila ťažké zranenia, ale ešte stále žil.

V tom na scénu prišla aj Ellie, no skôr ako stihla zasiahnuť, ju členovia Abbynej skupiny zrazili na zem a držali ju, zatiaľ čo bezmocne sledovala zmučeného Joela, ktorý nedokázal povedať už ani slovo, len tam ležal, krvavý a ledva pri vedomí. Napokon to Abby dokončila, zdvihla zlomenú golfovú palicu a bodla Joela do krku, čím mu zasadila poslednú ranu.

Rozruch medzi divákmi nespôsobila len samotná smrť hlavného hrdinu, ale aj fakt, že niektoré scény sa výrazne odkláňajú od hernej predlohy. Napríklad Dina, ktorá je v seriáli pri Joelovej smrti pod vplyvom uspávacej látky, zatiaľ čo v hre to bol jeho brat Tommy.

Okrem tejto scény fanúšikovia seriálu chvália aj momenty s ľuďmi, ktorých napadla huba Cordyceps, ktoré podľa nich pripomínajú Game of Thrones.

Táto scéna však nemusí znamenať koniec Pedra Pascala v seriáli

Verní fanúšikovia seriálu už dokonca špekulujú, že ani smrť Joela neznamená jeho koniec v seriáli. Sú presvedčení o tom, že herec Pedro Pascal sa aj napriek smrti svojej postavy bude v seriáli objavovať naďalej, prostredníctvom retrospektívnych scén z minulosti.