Fico: Chystá sa spoločné rokovanie vlád Slovenska a Ukrajiny. V Moskve sa premiér stretne s Putinom

Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v pondelok v arménskom Jerevane o tom informoval premiér Robert Fico. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému prepojeniu medzi krajinami či rozširovaniu hraničných priechodov, informuje TASR.
Rokovanie môže byť podľa premiéra v Kyjeve alebo v Bratislave. „Zdalo sa mi, že prezident Zelenskyj bol pomerne flexibilný. Tak sa pokúsime zorganizovať rokovanie v Bratislave. Nemám dôvod robiť lacné gestá,“ povedal Fico. Niekoľkokrát zopakoval, že s prezidentom Zelenským sa nemajú v láske.
„Keby som sedel dlhšie s prezidentom Zelenským, zistíme, že máme diametrálne odlišné názory. Mám iný názor na vojnu, na ropu, na to, či im treba dávať pôžičky. Na druhej strane sme susedia,“ povedal Fico. „Naďalej platí, že Slovensko nebude podporovať žiadne vojenské pôžičky a ani posielať zadarmo zbrane. Keď niekto chce zbrane, môže si ich kúpiť,“ dodal.
Stretne sa s Putinom
Premiér SR Robert Fico sa má pri svojej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v pondelok v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv víťazstva nad fašizmom, kde položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.
„Položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som sa v mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie, a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko. Nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku. Bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým,“ priblížil Fico. Tvrdí, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa začala už dávnejšie a mala istý historický kontext.
„Nenechám sa zatlačiť do tejto polohy, že mám mať nejaké výčitky svedomia,“ dodal.
Na stretnutí Európskeho politického spoločenstva sa ho vraj nikto z lídrov na cestu do Ruska nepýtal. Všetci podľa Fica vedia, že má „argumenty, ktoré sa nedajú prebiť“. Zdôraznil, že dialóg je potrebný.
Nahlásiť chybu v článku