Fico: Chystá sa spoločné rokovanie vlád Slovenska a Ukrajiny. V Moskve sa premiér stretne s Putinom

Foto: Úrad vlády SR

Lucia Mužlová
TASR
Povedal to premiér po rokovaniach v Jerevane.

Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v pondelok v arménskom Jerevane o tom informoval premiér Robert Fico. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému prepojeniu medzi krajinami či rozširovaniu hraničných priechodov, informuje TASR.

Rokovanie môže byť podľa premiéra v Kyjeve alebo v Bratislave.  „Zdalo sa mi, že prezident Zelenskyj bol pomerne flexibilný. Tak sa pokúsime zorganizovať rokovanie v Bratislave. Nemám dôvod robiť lacné gestá,“ povedal Fico. Niekoľkokrát zopakoval, že s prezidentom Zelenským sa nemajú v láske.

„Keby som sedel dlhšie s prezidentom Zelenským, zistíme, že máme diametrálne odlišné názory. Mám iný názor na vojnu, na ropu, na to, či im treba dávať pôžičky. Na druhej strane sme susedia,“ povedal Fico. „Naďalej platí, že Slovensko nebude podporovať žiadne vojenské pôžičky a ani posielať zadarmo zbrane. Keď niekto chce zbrane, môže si ich kúpiť,“ dodal.

Stretne sa s Putinom

Premiér SR Robert Fico sa má pri svojej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v pondelok v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv víťazstva nad fašizmom, kde položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.

Položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som sa v mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie, a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko. Nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku. Bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým,“ priblížil Fico. Tvrdí, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa začala už dávnejšie a mala istý historický kontext.

„Nenechám sa zatlačiť do tejto polohy, že mám mať nejaké výčitky svedomia,“ dodal.

Na stretnutí Európskeho politického spoločenstva sa ho vraj nikto z lídrov na cestu do Ruska nepýtal. Všetci podľa Fica vedia, že má „argumenty, ktoré sa nedajú prebiť“. Zdôraznil, že dialóg je potrebný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac