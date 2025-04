Táto romantická komédia plná nahoty má príšerné hodnotenia: Diváci ju označujú za bizarný mix všetkého možného

Na prvé počutie to môže znieť ako recept na ďalšiu úspešnú romantickú komédiu, ale niekedy ani dobrý nápad a príťažliví herci nestačia. V prípade tohto filmu sa očakávaná dávka romantiky a humoru zmenila na bizarný, chaotický mix tém, ktoré nechali divákov skôr zmätených než dojatých.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Romantická komédia Somebody I Used to Know z roku 2023 mala byť nostalgickou jazdou o druhej šanci, ale mnohí diváci ju označujú skôr za stratenú príležitosť.

Za tvorbou filmu stoja režisér Dave Franco a jeho manželka Alison Brie, ktorá je nielen spoluautorkou scenára, ale zároveň stvárnila hlavnú postavu filmu. Znie to síce ako sympatický tím, no priazeň divákov si rozhodne nezískali.

Celý film sprevádza tému nudizmu

Príbeh sleduje Ally, televíznu producentku, ktorá sa po krachu svojej kariéry vracia do rodného mesta, kde náhodou stretne svoju bývalú lásku Seana. Problém však je, že Seana čaká svadba. Ally sa tak ocitne v pozícii narušiteľky a veci sa ešte viac skomplikujú, keď sa spriatelí s jeho snúbenicou Cassidy, ktorá jej pripomína samu seba z minulosti.

Jednou z kontroverzných tém celej snímky je obrovský dôraz na nahotu. Dokonca sa hlavná postava vo filme objaví úplne nahá, čo je podľa divákov zbytočné, prvoplánové a najmä celkom mimo kontext romantickej komédie. Kritika sa sústreďuje aj na samotnú tému, pretože Ally sa vo finále filmu rozhodne vytvoriť šou o nudizme, čo pôsobí dosť bizarne.

Snímka má príšerné hodnotenia

Táto romantická komédia sa snaží kombinovať introspektívnu drámu, romantiku a situačný humor, ale balans medzi toľkými žánrami podľa divákov zlyhal, čo potvrdzuje aj veľmi kritické hodnotenie na ČSFD — len 51 %.

Diváci si v recenziách rozhodne nekládli servítku pred ústa: „Film je zmes všetkého možného. Nemôžem si pomôcť, ale asi by celý film pôsobil trochu inak, keby sokyňu v láske nehrala neoholená, asexuálna zástupkyňa menšín kyprých tvarov s afro účesom, s lesbickou minulosťou a s čierno-bielymi rodičmi, ktorí zastaralo neschvaľujú jej partnerský život.“

„Okrem záverečnej nudistickej scény, kde si milovníci bobrov môžu užiť túto „hereckú“ pózu Alison Brie, tu nie je veľa toho, čo stojí za pozornosť. Film sa dá pozrieť bezbolestne, ale nič večného v hlavne z neho nezostane. Okrem toho bobra,“ dodal ďalší z divákov.

Somebody I Used to Know si môžete pozrieť na streamovacích platformách Max a Amazon Prime Video.