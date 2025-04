Brutálne im zavadzia hlavná postava, hovoria, že je otravná: Ľudia šomrú na The Last of Us a dostáva slabé hodnotenia

Máme za sebou menší seriálový sviatok — konečne sme sa dočkali pokračovania hitu The Last of Us, ktorého prvá časť dorazila na streamovaciu službu Max. No vyzerá to tak, že slovenskí a českí diváci nie sú spokojní, ako by sa možno očakávalo.

Bella Ramsey a Pedro Pascal sú späť v seriálovej adaptácii populárnej hernej predlohy. Ak ju poznáte, pravdepodobne tušíte, akým smerom sa ich dejové línie budú uberať. V prípade, že nie, nemusíte sa obávať, nič vám nejdeme prezrádzať.

No všimli sme si, že diváci z našich končím zatiaľ nie sú úplne nadšení.

Pokračovanie nezačalo najlepšie

Zatiaľ čo prvej epizóde s názvom „Future Days“ svieti na IMDb vysoké hodnotenie 8,0/10, na česko-slovenskej filmovej databáze je situácia iná. Prvé reakcie divákov ju zaradili do modrej kategórie a aktuálne ju ohodnotili na 68 %. Čo na seriál, ktorý svojou prvou sériou nastavil latku poriadne vysoko, nie je najlepšie.

Len pre porovnanie, prvá séria The Last of Us dostala na ČSFD celkové hodnotenie vysokých 80 %, pričom jej úvodná časť má brutálnych 84 %. Takže štart druhej série jej zatiaľ ani len nešliape na päty.

Čo sa im nepáči?

„Prvý diel na seba nevrhol práve najlepšie svetlo. Vizuálne sa to dá a je to pekné, ale tie postavy preboha,“ stojí v jednej z nespokojných recenzií na ČSFD.

„Nová vedľajšia postava Dina pôsobí sympaticky. Ellie je však otravná, neautentická, tento seriál ju dosť kazí,“ stojí v ďalšej z reakcií, ktoré si neodpustili tvrdšiu kritiku. Viacerým prekáža práve herecký výkon Belly Ramsey v úlohe Ellie, ktorý sa im nepáči a nedostávajú od neho to, čo očakávali.

„To je nejaký produkčný zámer, aby Ellie bola nesympatická?“ opýtal sa iný z divákov na platforme.

Niektorí hovoria aj to, že pokračovanie seriálu je jednoducho nuda.

My pevne veríme, že druhá séria The Last of Us sa ešte rozbehne a budeme ju hltať so zatajeným dychom, ako sme boli doteraz zvyknutí. Máme za sebou iba prvú epizódu, podľa ktorej by sme ju hneď nemali odsúdiť.