Desivé smrteľné huby z The Last of Us by mohli skutočne nakaziť a ovládnuť aj človeka. Musí sa však stať jedna vec

Ak patríte medzi fanúšikov videohry The Last of Us alebo ste jednoducho videli prvú časť rovnomenného seriálu na HBO, možno vás zaujala tajomná huba, ktorá bola spomenutá hneď na začiatku. Ak ste dúfali, že v skutočnom svete neexistuje, asi vás sklameme. Huby Cordyceps totiž nie sú žiadnym výmyslom.

Seriál The Last of Us z dieľne HBO je dlho očakávanou adaptáciou hry, ktorá ukazuje hrozivé následky zničenia civilizácie kvôli zmutovanému kmeňu huby, ktorá premieňa ľudí na krvilačných zombie, píše Esquire.

Vychádza z reálneho nebezpečenstva

Collider uvádza, že desivosť katastrofy, ktorá vypukne v The Last of Us, spočíva aj v realistickom spôsobe, ako sa s týmito hubami v hre či seriáli pracuje. Nejde totiž o žiadne umelo vytvorené nebezpečenstvo, ktoré napríklad vzniklo v laboratóriu, ako vidíme v niektorých filmoch.

Hostiteľa ovládnu a zničia

Rod húb Cordyceps zahŕňa približne 600 druhov. Ide o parazity, ktoré rastú v tele hostiteľa, dokážu ho ovládnuť a napokon ho zničia. V prírode parazitujú na hmyze či iných hubách.

Dôvodom, prečo neovládli aj nás ľudí je, že by v našom tele nedokázali prežiť kvôli vysokej teplote. Collider však prináša strašidelnú teóriu, ktorá by to teoreticky mohla zmeniť.

Planéta sa otepľuje a mutácie sa tomu prispôsobujú

Keďže sa naša planéta otepľuje, prispôsobujú sa tomu aj druhy a mutácie. The Last of Us sa teda pohráva s myšlienkou toho, ako by to vyzeralo, keby skutočne mohli napadnúť aj človeka.

Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento katastrofický zombie scenár mal odohrať aj v realite. Pravdou však je, že huby Cordyceps sú skutočne smrteľné. Avšak nie pre ľudí.