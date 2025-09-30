Nečakané odhalenie: Kevin Costner chcel obsadiť princeznú Dianu do filmu, takto na to reagovala

Predstavte si spojenie hollywoodskej hviezdy a princeznej, ktorá očarila celý svet. Kevin Costner kedysi veril, že by z Diany mohla byť filmová hviezda. A hoci tento plán vyzeral ako sen, história sa nakoniec vybrala celkom inou cestou.
Magazín Royal Insider odhalil, že po obrovskom úspechu filmu Osobný strážca z roku 1992 sa Costner rozhodol vytvoriť pokračovanie. Tentoraz chcel, aby jeho postava chránila princeznú, a na túto rolu si vybral samotnú Dianu. Informácie priniesla kniha bývalého kráľovského komorníka Paula Burrella The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess Diana.
Hollywood mal namierené do Kensingtonu
Podľa Burrella bol Costner odhodlaný a spojil sa cez Sarah Ferguson s Dianou. „Bola oslovená, aby sa objavila v Osobnom strážcovi 2 po boku Kevina Costnera,“ spomína. „Prepojil som hovor pána Costnera s Dianou v obývacej izbe a počul som jej záchvaty smiechu, keď vravela: Ale ja neviem spievať! Čo by som mala robiť? Nie som si istá, ale dobre, pošlite to a sľubujem, že sa na to pozriem.“
Princezná bola polichotená, no zároveň o tom celom pochybovala. Burrell tvrdí, že mu vtedy povedala: „To nemôže myslieť vážne.“ Scenár vraj Costner naozaj poslal, no Diana sa napokon rozhodla, že takýto projekt je „úplne nemožný“.
Nahlásiť chybu v článku