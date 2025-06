Nečakaná zmena plánov Dary Rolins a Pavla Nedvěda: Zdá sa, že spoločný sen odložili na neskôr

Legendárna speváčka prežíva v súkromnom živote veľmi príjemné obdobie. V roku 2022 sa zamilovala do svojho vyvoleného, ktorý stojí po jej boku doteraz. Zamilovaný pár má veľké plány, súčasťou ktorých je aj spoločné hniezdočko lásky v Prahe. Kúpili pozemok, aby si tam mohli postaviť svoje sídlo, no zdá sa, že nastali zmeny. Ubehol už nejaký čas, no nikam sa to neposunulo a na opustenom mieste nestoja ani len základy.

Chcú si vybudovať spoločný domov. Aspoň tak to spočiatku vyzeralo u Dary Rolins a Pavla Nedvěda, ktorí spravili veľký krok v živote a zatúžili po niekoľkých spoločných bývaniach, vrátane Talianska a Česka. Vybrali si dokonca až štyri na seba nadväzujúce pozemky v pražskej Divokej Šárke, ktoré majú slušných 3 698 m² a sú neďaleko Letiska Václava Havla. Dvojica za to zaplatila 35 miliónov českých korún, čo je zrejmé z kúpnej zmluvy. Vyzeralo to sľubne, ale fotoreportér z českého portálu eXtra.cz prišiel na zaujímavé zistenie.

Chceli fungovať na viacerých adresách

Zaľúbená dvojica sa teší zo svojho domčeka v Tronzane pri jazere Maggiore, pričom už predvlani naznačili, že s prácami okolo hniezdočka finišujú a majú takmer hotovo. Hoci sa v tejto časti sveta jednoznačne pohli vpred, nedá sa to povedať o domčeku v Prahe. Ako si spomínaný fotoreportér všimol pred pár dňami, na mieste nie sú ani základy. Zjavne sa so stavbou príliš neponáhľajú, hoci Dara už dávnejšie uviedla, že chcú mať viacero domovov.

„Vyzerá to tak, že budeme mať dve adresy, kde budeme doma. Ja nechcem sťahovať Pavla, on nechce sťahovať nás. A preto je namieste kompromis, preto dve adresy, kde sa budeme cítiť doma. Deti už spolu mať nebudeme, tak sme si povedali, že si postavíme domčeky a budeme fungovať na jednej i druhej adrese, možno na tretej, na štvrtej. Ktovie, sme svetobežníci, máme to radi,“ prezradila speváčka pred nejakým časom v programe TV Prima Showtime.

České hniezdočko lásky sa však zatiaľ nerysuje, aj keď nič nenasvedčovalo tomu, že by v tom mal byť problém. Pražskú stavbu riešili už dávnejšie, pričom speváčka uviedla pre český Blesk, že to vyzerá nádejne, a že nenarazili na žiadnu prekážku. Odvtedy však ubehol nejaký čas a vyzerá to tak, že to predsa len nie je také jednoduché, ako sa spočiatku zdalo.