Nenechajte sa nachytať na triky rýchleho chudnutia: Odborníčka exkluzívne o tom, čo je zlé na radách od Vačkovej a Cibulkovej

Hoci prvá veľká vlna chudnutia zvyčajne prichádza po vianočných sviatkoch, čo súvisí s novoročným predsavzatím, mnohí to stále odkladajú. Kombinácia pracovného kolotoča, starostlivosti o domácnosť a rýchlo plynúcich dní nakoniec spôsobí, že sa človek ani nenazdá a už je začiatok júna. Nastane panika a tvrdá drezúra, keďže už neostáva veľa času. Veľkou inšpiráciou sú známe osobnosti, ktoré ukazujú na sociálnych sieťach, že to naozaj ide. A hoci to potvrdzujú na vlastnej koži, napriek tomu treba byť opatrní.

Keď človek zbadá niekoho, kto chudne a je to naozaj vidieť, prirodzene chce to isté aj on. Ide o veľkú motiváciu, ktorá popoženie aj tých lenivejších k tomu, aby začali so sebou niečo robiť. Dvojnásobne to platí o známych osobnostiach, ktoré ovplyvňujú tisícky fanúšikov na sociálnych sieťach svojimi slovami alebo konaním.

Chudnúce celebrity

Keďže jednou z ústredných tém je na začiatku júna a s blížiacim sa letom chudnutie, o to viac si mnohí všimli progres Dominiky Cibulkovej, ktorej sa podarilo zhodiť vyše 20 kíl. Húževnatosť a pevná vôľa sa z tenisových kurtov preniesla do osobného života, v ktorom sa sústredila viac na seba a popri starostlivosti o dve malé deti začala na sebe „makať“. Žiadna posilňovňa či špeciálne nástroje. Stačil jej priestor v obývačke, disciplína a zdravá strava. O výsledku vie už každý, no aby oslovila čo najviac ľudí, vyvinula aplikáciu, v ktorej radí ostatným, ako sa dostať do vytúženého cieľa.

Podobne je na tom aj známa herečka, ktorá zahviezdila ako usmievavá a bláznivá Alica v Paneláku, Zuzana Vačková, ktorá informuje svojich priaznivcov na Instagrame o svojej strave každý jeden deň. Nechýba rozpis jedál a občas uvedie aj počet prijatých kalórií, čo je súčasť jarnej výzvy, ktorú prijala v spolupráci s jedným známym štúdiom.

Funguje takto posledný mesiac, pričom výsledky sú už vidieť. Na sociálnej sieti má vyše 150-tisíc sledujúcich, vplyv na ľudí má teda obrovský, nie div, že sa zrejme mnohí vydali na podobnú cestu za novým „ja“ ako ona.

Pred čím varuje odborníčka?