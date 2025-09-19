Nečakala to ani v scenári. Herečka z Ranča priznala najväčšiu výzvu, akú kedy zažila počas natáčania

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Ranč
Ostala celkom v šoku. 

Život na ranči pokračuje i po dramatickom finále prvej série. Postupne sa ukazujú zaujímavé spojenectvá a nové tajomstvá, pričom príbehy postáv sú čoraz napínavejšie. Súčasťou deja je tiež Mara, dedinská bylinkárka, z ktorej sála tajomno a mystický nádych.

Má komplikovaný charakter a je plná kontrastov. Spomínanú postavu stvárňuje Hana Gregorová, ktorá ostala celkom zarazená, keď čítala scenár. Zároveň prezradila pre Plusku, akým smerom sa bude vyvíjať jej Mara.

Keď hrá abstinentka alkoholičku

Herečka ostala prekvapená, keď sa dozvedela, že sa z nej stane alkoholička. „V prvej sérii k tomu Mara nemala sklony. Je to úloha scenáristov. Ale inak ďalej je to tá istá Mara, ktorá má problémy s vnukmi. Na nejaký veľký vývoj tam priestor nebol,“ uviedla Hana.

Foto: TV Joj

Na pľaci sa často objavujú zvierací spoločníci v podobe koní, ktorí sú súčasťou seriálu. „Pohladkám ich, ale nikdy by som na koňa nevysadla a už vôbec nie v mojom veku,“ zareagovala herečka, ktorá má pred majestátnymi zvieratami veľký rešpekt. Paradoxom je však jeden fakt, nad ktorým sa Hana Gregorová pousmiala.

Ide zároveň pre ňu o výzvu. „Ako abstinentka hrám alkoholičku,“ dodala umelkyňa, ktorá už roky nepije alkohol. „Od vysokej školy som roky-rokúce abstinentka. Alkohol nepotrebujem k životu, viem sa baviť aj bez neho. A nechutí mi. A ak by som si ho vyslovene „musela“ niekedy dať, tak iba trochu vaječného koňaku. No nedávam si ani to,“ priznala a doplnila, že nemusí víno. Dokonca to platí aj na Silvestra, kedy si štrngne s ostatnými s pohárom viney alebo detským šampanským.

