Zverejnila Harryho starú fotografiu, no mnohým jedna vec nesedí. Meghan sa postarala o rozruch, ľudia nechápu

Fanúšikovia kráľovskej rodiny majú chrobáka v hlave a kladú si otázky ohľadom druhého priezviska princa Harryho potom, čo objavili neočakávaný detail v najnovšom príspevku jeho manželky Meghan na sociálnych sieťach. Tá totiž zverejnila na Instagrame so svojimi 4,1 miliónmi sledovateľov fotografiu, na ktorej je vojvoda spred 10 rokov.
Spomínaný záber bol urobený počas návštevy kráľovského člena na letisku Goodwood pri príležitosti 75. výročia bitky o Britániu, ktorá v tom čase zahŕňala aj historický prelet lietadla. Na retro narodeninovej snímke je princ v zelenom armádnom overale s hustými ryšavými vlasmi, ako informovala Tyla. „Ach, ahoj oslávenec,“ napísala Meghan k snímke.
Do očí im udrelo Harryho meno
Hoci fotografia u mnohých vyvolala úsmev, za čo môže najmä jeho hustá hriva, nechýbali ani kritici, ktorí sa s ostatnými podelili o svoj názor, čo sa týka Meghaninho výberu fotografie, ktorá len chcela Harrymu vzdať poctu počas jeho veľkého dňa. Podľa nich to bol krok vedľa, keďže záber je desať rokov starý.
Pozorní ľudia si však všimli jeden detail. Na armádnom overale sa totiž nachádza meno toho, kto ho nosí. Avšak na menovke nie je napísané „Harry Mountbatten-Windsor“ alebo jeho súčasná prezývka „Harry Sussex“, ale „Harry Wales“. Fanúšikovia majú otázniky v hlave a nerozumejú jeho celému menu. „Prečo je Harry Wales?“ spýtal sa jeden používateľ na sociálnej sieti X, zatiaľ čo ďalšieho to tiež zaujalo: „Harry Wales?“
„Ale on nie je Harry z Walesu. Wales je vyhradený pre korunných princov,“ vyhlásil tretí, zatiaľ čo iný tvrdil: „V skutočnosti chce, aby všetci videli, že na menovke je napísané „Harry Wales“, čo je jeho meno, keď bol slobodným synom vtedajšieho princa z Walesu, svojho otca Karola.“
Ďalší používateľ na sociálnej sieti teoretizoval, čo touto fotografiou chcela Meghan povedať: „Chcela zdôrazniť jeho meno, Harry Wales. A možno chce byť tiež označovaná ako Walesová.“
