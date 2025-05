„Nebola to ideálna hra, presilovky nám zatiaľ nejdú.“ Rosandič, Hlavaj, Sukeľ a Čajkovič hodnotia zápas proti Francúzsku

Slovenskí hokejoví reprezentanti v stredajšom zápase na 88. majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku zdolali výber Francúzska tesne 2:1 a ich šanca na postup do štvrťfinále stále „žije“. Po štyroch dueloch na šampionáte majú Slováci na svojom konte 7 bodov a pred sebou ešte tri stretnutia. Počas víkendu ich čakajú Kanada a Lotyšsko, v utorok to bude Fínsko.

Víťazstvo padne vhod

V stredajšom súboji proti Francúzom strelil víťazný gól obranca Mislav Rosandič. „Víťazstvo padne vhod, ale môj pocit je ten, že spokojní môžeme byť len s troma bodmi do tabuľky. Vyprodukovali sme si aj šance, ale tie mal aj súper, pri nich nás zachránil Samo Hlavaj. Zatiaľ neviem čo spraviť, aby sme boli spokojný aj s výkonom a hrou,“ zhodnotil skúsený bek v prenose TV JOJ.

Tridsaťročný rodák zo chorvátskeho Záhrebu vyzdvihol, že slovenský výber skóroval aj v presilovke. „Konečne sme sa odmenili aj v presilovke, bodaj by sme využívali aspoň jednu z troch či štyroch početných výhod,“ poznamenal.

Na tím SR teraz čakajú dva dni voľna a pred sebou ešte tri zápasy. „Bolo to teraz dosť nahustené, oddych nám teraz padne vhod. Dúfam, že druhá polovica turnaja bude pre nás prijateľnejšia,“ dodal Rosandič.

Musíme zregenerovať

Dôležitú úlohu pri stredajšom slovenskom triumfe zohral brankár Samuel Hlavaj, ktorý mal 19 úspešných zákrokov a inkasoval len raz. „Všetky moje zákroky boli dôležité, súper mal viacero dobrých šancí. Stále som bol v strehu, aj keď sme mali puk. Dve dni voľna vítame, musíme zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy,“ uviedol 23-ročný gólman.

Bol to ťažký zápas

Pred mikrofón sa postavil aj kapitán družstva SR Matúš Sukeľ. „Som rád za tri body, bol to ťažký zápas. Nebola to z našej strany ideálna hra, ale vybojovali sme to. Od začiatku do konca sme do toho šli naplno,“ povedal.

Mladík Maxim Čajkovič tiež potvrdil, že slovenskí hokejisti sú vďační najmä za tri body. „Od začiatku do konca sme kráčali za víťazstvom. Nad vodou nás držal brankár Samo Hlavaj. Presilovky nám zatiaľ nejdú, ale nemáme sa na čo vyhovárať a mali by sme využívať šance, ktoré máme. Sme radi, že teraz máme dva dni voľna pred dvoma ťažkými zápasmi cez víkend,“ zhodnotil.