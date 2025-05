Postupová kalkulačka: Toto sa musí stať, aby Slovensko postúpilo na MS zo skupiny. Stále to máme vo vlastných rukách

Slovenskí hokejisti si na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme včera pripísali veľmi dôležité druhé víťazstvo. Vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji zdolali v stretnutí A-skupiny hráčov Francúzska 2:1. V priebežnej tabuľke sa posunuli so siedmimi bodmi na 3. miesto.

Slováci mali pomalší vstup do zápasu, v prvej tretine im chýbal pohyb. Zlepšenie prišlo v prostrednej časti, keď sa v polovici stretnutia presadil Martin Chromiak. Po piatich minútach odpovedal vyrovnávajúcim presným zásahom Louis Boudon. Francúzi boli v treťom dejstve nedisciplinovaní. Slovensku ponúkli hneď tri presilové hry za sebou a z tretej inkasovali. Do bránky zapadlo nahodenie Mislava Rosandiča.

Včera večer sa však hral ďalší dôležitý zápas, ktorý pre Slovensko, z hľadiská nášho prípadného postupu, skončil najlepšie, ako mohol. Domáci Švédi uspeli aj vo svojom štvrtom zápase a v stredajšom súboji v štokholmskej A-skupine zdolali Lotyšsko hladko 6:0. S plným počtom 12 bodov sú na čele tabuľky a majú prakticky istý postup. Pre Slovensko išlo o kľúčový zápas, keďže Lotyšsko je aktuálne naším najväčším konkurentom v boji o play-off.

Možné scenáre

Pri realistickom pohľade na tabuľku bojujeme o štvrté, maximálne tretie miesto a ďalší kľúčový zápas sa odohrá medzi Rakúskom a Francúzskom. Najlepším scenárom pre nás by bolo víťazstvo Francúzska, čo by Rakúsku veľmi skomplikovalo šance.

Tím Zápasy Body 1. Švédsko 4 12 2. Kanada 3 9 3. Slovensko 4 7 4. Lotyšsko 4 6 5. Fínsko 3 5 6. Rakúsko 3 2 7. Francúzsko 4 1 8. Slovinsko 3 0

Všetko však ešte máme vo vlastných rukách a zatiaľ sa nemusíme spoliehať na iné mužstvá. Čaká nás však veľmi náročná trojica zápasov proti Kanade (17. mája o 20:20), Lotyšsku (18. mája o 20:20) a proti Fínsku (20. mája o 16:20). Postup by nám pohodlne zabezpečili dve víťazstvá v riadnom hracom čase, no teoreticky by mohlo stačiť aj 5 bodov z týchto troch zápasov. Postúpiť by sa síce dalo aj s 10 bodmi, no bolo by to dosť nepravdepodobné.

Víťazstvo nad Lotyšmi je pre našich povinnosťou a proti dvom favoritom môžeme len prekvapiť. Pred Lotyšmi však aktuálne máme pri rovnakom počte zápasov jednobodový náskok, čo môže byť v prípade víťazstva proti nim kľúčové. S ich výhrou proti Fínsku sa totiž akosi neráta a posledný zápas odohrajú proti Rakúsku.

Na druhej strane je tu Rakúsko, ktoré má po troch zápasoch síce len dva body (z víťazstva nad Slovenskom), no čakajú ho ešte štyri zápasy – proti Kanade, Francúzsku, Slovinsku a Lotyšsku. Pokiaľ by uspelo v troch z nich, stále by mohlo zabojovať o postup. Dnes večer ho čaká Kanada – ak Rakúšania prekvapia a získajú body, situácia v tabuľke by sa poriadne zamotala.

Celkovo však naše šance na postup do play-off nevyzerajú zle. Prehra s Rakúskom síce bolí a v prípade výhry by sa nám dýchalo oveľa lepšie, no práve bod z tohto zápasu môže napokon zohrať kľúčovú rolu.