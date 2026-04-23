Nebola šťastná, aj keď mala zdravé dieťa: Rachel Šoltésová prehovorila o realite materstva

Materstvo býva často vykresľované ako najkrajšie obdobie v živote ženy. Realita však môže byť omnoho zložitejšia, plná pochybností, tlaku aj pocitov, o ktorých sa stále hovorí len málo.
V podcaste Closer Talks porozprávala herečka, ktorú môžeme vidieť v seriáloch ako Sľub, či Dunaj, k Vašim službám Ráchel Šoltésová o tom, že rozhodnutie mať dieťa v mladom veku síce bolo vedomé, no dnes ho vníma oveľa triezvejšie. Už od detstva mala predstavu, že do 25 rokov bude mať vo veciach jasno a bude „dospelá“, no ako sama priznáva, tento pocit sa nedostavil ani o pár rokov neskôr.
Materstvo ju zaskočilo, najťažšia bola samota
Po narodení dieťaťa prišlo vytriezvenie. Šoltésová otvorene priznala, že začiatky nezvládala tak, ako si predstavovala. „Nebudem hovoriť, že som to zvládla super, lebo som to určite nezvládla super,“ povedala úprimne. Spätne sa pozerá aj na samotné rozhodnutie mať dieťa v takom veku kritickejšie. Nebolo to úplne šťastné rozhodnutie podľa mňa,“ dodala.
Pocit pripravenosti podľa nej nie je jednoznačný. „Neviem, či by som dokázala čakať na moment, kedy budem úplne pripravená na dieťa,“ priznala s tým, že do materstva sa vrhla skôr intuitívne než po dôkladnom zvážení. Náročné začiatky ešte viac umocnila samota.
Šoltésová sa tak ocitla v úplne inej životnej fáze ako jej rovesníčky, čo pre ňu nebolo jednoduché. „Bolo to veľmi náročné pre mňa na začiatku,“ opísala. Kontrast medzi jej životom a životom okolia bol výrazný. „Všetci si žili ten svoj la vida loca a ja som bola sama doma s dieťaťom,“ priblížila.
Podpora okolia jej v tom období chýbala. „Možno keby moje rovesníčky mali deti, tak by som to zvládala ľahšie,“ zamyslela sa. Dnes už túto skúsenosť vníma inak. „Teraz vlastne majú aj moje rovesníčky už deti, čiže je to super teraz, že každé poobedie si zavoláme a že kde ideme dnes s tými deťmi,“ povedala.
