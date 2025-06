Naznačil veľkú novinku vo svojom živote. Roman Juraško prezradil, kedy bude mať svadbu, jeho odpoveď mnohých odrovná

Zatiaľ čo iné mnohé známe osobnosti sa rozchádzajú, oni potvrdzujú, aká silná je láska medzi nimi. Možno dokonca povedať, že sa posúvajú vpred a je dosť možné, že im čoskoro zaznejú svadobné zvony. Roman Juraško a Diana Hágerová sú jedným z najstabilnejších párov v šoubiznise. Hoci sú spolu už dlhé roky a doma im robia radosť dve rozkošné deti, predsa len ešte nedošlo k významného okamihu v ich živote. Podľa Romanových slov však už zrejme na to dlho čakať nebudeme.

Pri pohľade na ich ruky každému hneď napadne otázka, kedy už budú mať na prstoch svadobné obrúčky. Zamilovaná dvojica si užíva spoločné rodinné chvíle, ktoré im spestrujú Tristan a Izabelka. Aspoň podľa sociálnych sietí to vyzerá tak, že majú harmonický vzťah a sú stále šťastní. Svadba je však stále v nedohľadne, preto niet divu, že mnohých zaujíma, kedy už k tomu dôjde. Dokonca sa na to pýtajú aj deti, ako prezradil Roman Juraško v rozhovore pre Topky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Diana Hágerová (@dihager)

Nebude to nič veľké

Dvojica sa o svadbe rozpráva úplne otvorene a nič netají ani pred svojimi deťmi. Preto zrejme jeden z ich rozhovorov započula Izabelka, ktorá sa zvedavo spýtala, kedy to už bude. Moderátor uviedol, že nie je jasné, kedy sa tak stane a zdá sa, že sa o presnom termíne nedozvedia ani ostatní, aj keby sa už črtal.

„Je to skôr administratívny krok, ktorý treba spraviť. Nie nejaké veľkolepé plánovanie,“ poznamenal a zároveň zdôraznil, že nemožno čakať niečo na štýl americkej romantickej svadby a niekoľkomesačného plánovania budúcej nevesty a jej družičiek, ako to býva vo filmoch. Nebude to nič luxusné či pompézne s desiatkami hostí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Diana Hágerová (@dihager)

Moderátor dáva prednosť skôr jednoduchej svadbe. „Možno cirkevný obrad, uvidíme. Niečo maličké, niečo skromné…“ prezradil Roman, ktorý so svojou partnerkou Dianou Hágerovou usúdil, že je načase sa zosobášiť. Nezáleží im však na tom, kedy to bude. „Sme v takej fáze, že sa to môže stať kedykoľvek. Možno aj pozajtra,“ prekvapil Roman svojou odpoveďou a zároveň uviedol, že to bude možno na Slovensku vo Svätom Mikuláši alebo v Piešťanoch, no nič nie je isté.

Ako ďalej prízvukoval, pre nich svadba nebola prioritou. Jednoducho ju nepotrebovali. Očividne sa sústredili na iné dôležité veci vo vzťahu a hlavne na deti, ktoré boli a sú u nich na prvom mieste.