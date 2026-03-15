Navštívil vyše 100 krajín: Cestovateľa Bratislava prekvapila, aj keď od nej veľa nečakal

Foto: Luke Patrick/ Instagram (lukepatrickh)

Petra Sušaninová
Priznal, že ľudia podľa neho slovenské hlavné mesto podceňujú.

Cestovateľ Luke precestoval už poriadnu časť Európy. Neraz zavítal aj na Slovensko. Vo svojom videu na sociálnej sieti priznáva, že pôvodne nemal od Bratislavy priveľké očakávania. No po tom, ako ju bližšie preskúmal, ju radí medzi skryté poklady.

Cestovateľ ostal očarený

Luke Patrick z Holandska nám o tom, ako vníma Slovensko, prezradil viac aj v rozhovore. Prvýkrát prišiel na Slovensko v roku 2022, no už vtedy ostal taký očarený, že si bol istý tým, že sa sem vráti znova.

Vo svojom videu na Instagrame uvádza, že navštívil vyše 100 krajín, no niektoré z nich jednoznačne považuje za podceňované. Myslí si, že Európa je plná skrytých klenotov. Radí medzi ne napríklad Litvu, Sarajevo, Belehrad, ale aj Bratislavu. Bratislava je podľa neho v porovnaní s inými hlavnými mestami síce malá, no nechýba jej šarm.

Priznáva, že keď do Bratislavy prichádzal prvýkrát, nemal od nej privysoké očakávania. Keď však neskôr odchádzal, udivene sa zamýšľal nad tým, prečo ju nenavštevuje viac ľudí. Celkovo slovenské hlavné mesto považuje za mimoriadne príjemné prekvapenie.

 

Ľuďom sa páči čistota a zeleň

V komentároch niekoľko ľudí vyjadrilo súhlas a píšu, že Bratislavu milujú. Jeden z komentujúcich píše, že hlavné mesto navštívil minulé leto. Vraj si sem odskočil z Viedne, keďže to bola podľa jeho slov len 30-minútová cesta.

Pridávajú sa ďalší, ktorí píšu, že Bratislava je podľa nich veľmi bezpečné a čisté mesto. „Tá čistota, pokoj a zeleň (všade je tak veľa stromov). Nehovoriac o architektúre, ktorá ma naozaj oslovila. Jednoducho je to kombinácia všetkého. Páči sa mi brutalizmus zmiešaný s barokom a ďalšími štýlmi,“ chválil Bratislavu aj Luke.

A hoci si Bratislavu zamiloval, predsa sa nájde slovenské mesto, ktoré by svojim známym odporúčal preskúmať ako prvé. „Ak by som mal dať nejaké odporúčanie svojim priateľom, povedal by som im, nech najprv idú preskúmať Košice, je to naozaj čarovné miesto. Odtiaľ by sa mali vybrať do Tatier! Mojou najobľúbenejšou trasou je túra na Štrbské pleso,“ prezradil nám Luke pred časom.

Ak chcete vedieť, ako sa Dánovi podarilo dostať do troch európskych krajín za 30 sekúnd, prečítajte si náš článok tu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Páchne ako ponožky, no chutí skvele: Slováci odporúčajú najlepšie slovenské pochúťky

Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac