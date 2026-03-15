Navštívil vyše 100 krajín: Cestovateľa Bratislava prekvapila, aj keď od nej veľa nečakal

Cestovateľ Luke precestoval už poriadnu časť Európy. Neraz zavítal aj na Slovensko. Vo svojom videu na sociálnej sieti priznáva, že pôvodne nemal od Bratislavy priveľké očakávania. No po tom, ako ju bližšie preskúmal, ju radí medzi skryté poklady.
Cestovateľ ostal očarený
Luke Patrick z Holandska nám o tom, ako vníma Slovensko, prezradil viac aj v rozhovore. Prvýkrát prišiel na Slovensko v roku 2022, no už vtedy ostal taký očarený, že si bol istý tým, že sa sem vráti znova.
Vo svojom videu na Instagrame uvádza, že navštívil vyše 100 krajín, no niektoré z nich jednoznačne považuje za podceňované. Myslí si, že Európa je plná skrytých klenotov. Radí medzi ne napríklad Litvu, Sarajevo, Belehrad, ale aj Bratislavu. Bratislava je podľa neho v porovnaní s inými hlavnými mestami síce malá, no nechýba jej šarm.
Priznáva, že keď do Bratislavy prichádzal prvýkrát, nemal od nej privysoké očakávania. Keď však neskôr odchádzal, udivene sa zamýšľal nad tým, prečo ju nenavštevuje viac ľudí. Celkovo slovenské hlavné mesto považuje za mimoriadne príjemné prekvapenie.
Ľuďom sa páči čistota a zeleň
V komentároch niekoľko ľudí vyjadrilo súhlas a píšu, že Bratislavu milujú. Jeden z komentujúcich píše, že hlavné mesto navštívil minulé leto. Vraj si sem odskočil z Viedne, keďže to bola podľa jeho slov len 30-minútová cesta.
Pridávajú sa ďalší, ktorí píšu, že Bratislava je podľa nich veľmi bezpečné a čisté mesto. „Tá čistota, pokoj a zeleň (všade je tak veľa stromov). Nehovoriac o architektúre, ktorá ma naozaj oslovila. Jednoducho je to kombinácia všetkého. Páči sa mi brutalizmus zmiešaný s barokom a ďalšími štýlmi,“ chválil Bratislavu aj Luke.
A hoci si Bratislavu zamiloval, predsa sa nájde slovenské mesto, ktoré by svojim známym odporúčal preskúmať ako prvé. „Ak by som mal dať nejaké odporúčanie svojim priateľom, povedal by som im, nech najprv idú preskúmať Košice, je to naozaj čarovné miesto. Odtiaľ by sa mali vybrať do Tatier! Mojou najobľúbenejšou trasou je túra na Štrbské pleso,“ prezradil nám Luke pred časom.
Ak chcete vedieť, ako sa Dánovi podarilo dostať do troch európskych krajín za 30 sekúnd, prečítajte si náš článok tu.
