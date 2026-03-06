Dán sa dostal do troch krajín za 30 sekúnd: Stihol navštíviť aj Slovensko

Nejeden cestovateľ prichádzajúci zo zahraničia začína a končí svoje putovanie po Slovensku v Bratislave. Dánsky turista sa ale rozhodol ísť na to trochu inak. Za 30 sekúnd sa dostal z Česka do Poľska a odtiaľ na Slovensko.
Tri krajiny za 30 sekúnd
Dán, na Instagrame známy pod menom gus1thego, pridal na sociálnu sieť video, na ktorom ukazuje, ako sa dostal v priebehu 30 sekúnd do 3 krajín. Svoje putovanie začína v Českej republike. Následne prebehne do Poľska a odtiaľ rýchlym tempom prichádza na Slovensko.
Ako je to možné? Gus navštívil miesto, ktorému sa hovorí trojmedzie. Stretávajú sa tu hranice troch krajín. A neostalo len pri jednom. Vo svojom ďalšom videu cestovateľ ukazuje ďalšie trojmedzie, kde sa s dvoma kamarátmi naobedoval v troch rôznych krajinách – na Slovensku, v Maďarsku a v Rakúsku. Na tomto trojmedzí totiž nájdete stôl s lavičkami, kde každý s prísediacich sedí v inej krajine.
Niektorí komentujúci boli ihneď zvedaví a chceli vedieť, kde presne sa tieto trojmedzia nachádzajú a ako sa tam dostanú. Ďalší konštatujú, že trojmedzie so stolom a lavičkami pôsobí tak trochu ošumelo a mohlo by vyzerať aj o niečo krajšie.
Sme najlepší susedia
Viacerí poukazujú na to, že pozdĺž slovenských hraníc nájde ešte niekoľko podobných miest, ktoré môže navštíviť. Jeden z komentujúcich píše, že nikto si nemôže priať lepších susedov, ako sú Slovensko, Česko a Poľsko. Dodáva, že sme najvtipnejší Slovania.
Žiaľ, nájdu sa aj nenávistné komentáre. Jeden z českých používateľov sociálnej siete dal jasne najavo svoju nevôľu voči Slovákom. Maďarský používateľ zas vyjadril svoj názor, že Gus v skutočnosti nenavštívil Slovensko. Verí totiž, že časť Slovenska stále prislúcha k Maďarsku a v skutočnosti je severným Maďarskom.
Niektorí komentujúci to poňali s humorom a Gusovi odkazujú, že sa to neráta, ak v danej krajine neostal aspoň na jednu noc. Vraj by všade mal zotrvať aspoň 24 hodín, aby to mohol považovať za skutočnú návštevu ktorejkoľvek z krajín.
