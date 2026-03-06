Dán sa dostal do troch krajín za 30 sekúnd: Stihol navštíviť aj Slovensko

Foto: Instagram/gus1thego

Petra Sušaninová
Necestoval pritom v žiadnom futuristickom stroji.

Nejeden cestovateľ prichádzajúci zo zahraničia začína a končí svoje putovanie po Slovensku v Bratislave. Dánsky turista sa ale rozhodol ísť na to trochu inak. Za 30 sekúnd sa dostal z Česka do Poľska a odtiaľ na Slovensko.

Tri krajiny za 30 sekúnd

Dán, na Instagrame známy pod menom gus1thego, pridal na sociálnu sieť video, na ktorom ukazuje, ako sa dostal v priebehu 30 sekúnd do 3 krajín. Svoje putovanie začína v Českej republike. Následne prebehne do Poľska a odtiaľ rýchlym tempom prichádza na Slovensko.

Ako je to možné? Gus navštívil miesto, ktorému sa hovorí trojmedzie. Stretávajú sa tu hranice troch krajín. A neostalo len pri jednom. Vo svojom ďalšom videu cestovateľ ukazuje ďalšie trojmedzie, kde sa s dvoma kamarátmi naobedoval v troch rôznych krajinách – na Slovensku, v Maďarsku a v Rakúsku. Na tomto trojmedzí totiž nájdete stôl s lavičkami, kde každý s prísediacich sedí v inej krajine.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @gus1thego

Niektorí komentujúci boli ihneď zvedaví a chceli vedieť, kde presne sa tieto trojmedzia nachádzajú a ako sa tam dostanú. Ďalší konštatujú, že trojmedzie so stolom a lavičkami pôsobí tak trochu ošumelo a mohlo by vyzerať aj o niečo krajšie.

Sme najlepší susedia

Viacerí poukazujú na to, že pozdĺž slovenských hraníc nájde ešte niekoľko podobných miest, ktoré môže navštíviť. Jeden z komentujúcich píše, že nikto si nemôže priať lepších susedov, ako sú Slovensko, Česko a Poľsko. Dodáva, že sme najvtipnejší Slovania.

Žiaľ, nájdu sa aj nenávistné komentáre. Jeden z českých používateľov sociálnej siete dal jasne najavo svoju nevôľu voči Slovákom. Maďarský používateľ zas vyjadril svoj názor, že Gus v skutočnosti nenavštívil Slovensko. Verí totiž, že časť Slovenska stále prislúcha k Maďarsku a v skutočnosti je severným Maďarskom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @gus1thego

Niektorí komentujúci to poňali s humorom a Gusovi odkazujú, že sa to neráta, ak v danej krajine neostal aspoň na jednu noc. Vraj by všade mal zotrvať aspoň 24 hodín, aby to mohol považovať za skutočnú návštevu ktorejkoľvek z krajín.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako sa u nás turistom páči, prečítajte si napríklad článok o Kanaďanovi, ktorý sa rozhodol navštíviť „najväčšie komunistické sídlisko v Európe“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac