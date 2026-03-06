Páchne ako ponožky, no chutí skvele: Slováci odporúčajú najlepšie slovenské pochúťky

So Slovenskom sa mnohým ľuďom jednoznačne spájajú najmä bryndzové halušky či kofola. Čo si však dať v prípade, ak máte chuť len na niečo malé pod zub? Pozrite sa, čo odporúčajú Slováci.
Páchne ako staré ponožky, no chutí dobre
Vo facebookovej skupine Foreigners in Bratislava (Cudzinci v Bratislave) sa objavila otázka: „Čo dobré pod zub si dať na Slovensku?“ Pribudli desiatky odpovedí, v ktorých Slováci radili sladké i slané dobroty, ale aj nápoje.
Jeden z komentujúcich ľudí pobavil. Odporúča sójový suk. Vysvetľuje ale, že síce páchne ako špinavé ponožky, no veľmi mu chutí. Ďalší sa pridáva s hodnotením, že to s tou arómou nie je až také zlé.
Chrumky a slovenské suši
