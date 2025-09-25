Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila

Na Slovensku sa v súčasnosti deje mnoho vecí, ktoré naň nevrhajú práve najlepšie svetlo. Napriek všetkému je ale krajinou, ktorá dokáže prilákať nejedného turistu. Opakovane sa sem vracia aj sólo cestovateľ Luke Patrick z Holandska. Nerozumie tomu, prečo sem nechodí viac ľudí a prečo sa o Slovensku ako o dovolenkovej destinácii nehovorí viac. Prezradil, čo ho tu najviac zaujalo.
Prečo si sa rozhodol cestovať práve na Slovensko, čo ťa sem lákalo?
Slovensko som mal možnosť navštíviť už niekoľkokrát. Neviem si preto v pamäti vybaviť presný dôvod, prečo som sa tak rozhodol. Prvýkrát som prišiel v roku 2022, Slovensko som navštívil v rámci svojho prvého výletu po východnej Európe. V tom čase som sa síce dostal len do Bratislavy, no bol som taký očarený, že som okamžite dostal chuť preskúmať aj ďalšie časti krajiny.
Aké boli tvoje prvé dojmy, keď si sem prišiel? Čo ťa najviac prekvapilo?
Moje prvé dojmy z Bratislavy boli skvelé. Tá čistota, pokoj a zeleň (všade je tak veľa stromov). Nehovoriac o architektúre, ktorá ma naozaj oslovila. Jednoducho je to kombinácia všetkého. Páči sa mi brutalizmus zmiešaný s barokom a ďalšími štýlmi. Pokiaľ ide o architektúru, nie som síce žiaden odborník, viem však, že to, čo som videl, sa mi jednoznačne páčilo.
Zažil si nejaký kultúrny šok? Ako vnímaš Slovákov? Sú k tebe milí?
Slováci sa voči mne vždy správali neuveriteľne milo. Pár Slovákov som nedávno stretol aj v Brne (študovali tam) a len tak z dobrej vôle a láskavosti mi poukazovali celé mesto. Aj priamo na Slovensku som však mal možnosť stretnúť veľa milých ľudí.
Približne pred rokom a pol som sa rozhodol navštíviť Trenčín a zarezervoval som si tam ubytovanie v AirBnb. Netušil som, že je to len dom jednej staršej panej. Po celý čas bola veľmi milá a nápomocná. Mal som pocit, akoby som sa takmer stal súčasťou jej rodiny. Môžem teda zhodnotiť, že áno, zažil som kultúrny šok na Slovensku. Avšak len v tom pozitívnom zmysle slova.
Ktoré miesta sa ti tu pozdávajú najviac? Ak by si mal odporúčať svojim známym nejaké, ktoré nesmú vynechať, ktoré by to bolo? Je, naopak, miesto, kam by si sa už nevrátil, niečo, čo sa ti nepáči?
