NATO reaguje na hrozby: Sídlo Aliancie budú strážiť špeciálne systémy. Dokážu odhaliť aj zneškodniť drony

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
NATO bude chrániť systém proti dronom, zabezpečí ho firma z Francúzska.

Francúzska spoločnosť Sopra Steria v stredu oznámila, že jej dcérska firma CS Group získala kontrakt na zabezpečenie ochrany pred dronmi pre hlavný štáb Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli a tamojšiu rezidenciu generálneho tajomníka Marka Rutteho.

Francúzska IT konzultačná skupina v rámci zmluvy nainštaluje dva systémy BOREADES. Hodnota kontraktu nebola zverejnená. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR. BOREADES umožňuje detekciu, sledovanie a zneškodňovanie bezpilotných strojov, uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti Sopra Steria.

Vo výrobe sú ďalšie desiatky systémov

Spoločnosť CS Group uviedla, že viac ako 50 týchto systémov je už v prevádzke a takmer sto ďalších vo výrobe. CS Group uspela v medzinárodnom výberovom konaní, ktoré Aliancia pred časom vyhlásila a v ktorom si vyberala z ponúk niekoľkých desiatok výrobcov z celého sveta.

Systém BOREADES bol nasadený aj na významných verejných podujatiach vo Francúzsku, napríklad počas olympijských hier v Paríži či na vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa dobytia Bastily.

Technológie proti dronom sa v posledných rokoch dostali do centra pozornosti, lebo vojny na Ukrajine a na Blízkom východe poukázali na hrozbu, ktorú predstavujú bezpilotné stroje pre vojenskú aj civilnú infraštruktúru.

