Zaži zápas Slovensko vs. Česko na vlastnej koži: Rozdávame 4 lístky do BCF Areny v hodnote vyše 1000 eur

Ako poďakovanie za vašu dôveru spúšťame nový koncept prémiových odmien a začíname hokejovým zážitkom, ktorý môžete získať úplne bez námahy – doslova bez pohnutia prstom.
Keď sme na našich portáloch začali budovať koncept Premium obsahu, mali sme jasnú vizuálnu predstavu. Chceli sme vytvoriť jedinečný priestor pre hĺbkovú žurnalistiku, fascinujúce príbehy, analytické texty a témy z oblasti vedy, histórie, psychológie či spoločenského diania, ktoré bežne na slovenskom internete nenájdete.
Dnes, keď vidíme našu neustále sa rozrastajúcu komunitu, vieme, že táto cesta má obrovský zmysel. Kvalitná tvorba však nikdy nevzniká vo vákuu. Stojí na vzájomnej dôvere medzi nami, tvorcami, a vami, ktorí našu prácu denne čítate a podporujete.
Preto chceme začať tým najdôležitejším slovom: Ďakujeme. Vaša podpora pre nás nie je len anonymným číslom v systéme. Je to prejav dôvery, ktorý nám dáva absolútnu tvorivú slobodu hľadať pravdu, otvárať náročné témy a prinášať vám fascinujúci obsah. Uvedomujeme si, že predplatné je z vašej strany investíciou. A my v tíme Premium intenzívne pracujeme na tom, aby sa vám táto investícia neustále vracala.
Viac než len uzamknuté texty
Naším cieľom nikdy nebolo len mechanické zamykanie článkov. Chceme, aby bolo Premium členstvo skutočným zážitkom a bránou nielen k exkluzívnym informáciám, ale aj k reálnym výhodám.
Svet okolo nás sa rýchlo mení a my s ním. Kedykoľvek sa nám podarí získať zaujímavú ponuku, jedinečný benefit alebo limitovanú príležitosť, naša prvá myšlienka patrí okamžite vám – našim aktívnym predplatiteľom. Chceme, aby ste ako prví zažívali veci, ktoré hýbu celou krajinou. Aj preto dnes spúšťame úplne nový koncept odmeňovania, ktorý je postavený na čistom princípe vďačnosti a reciprocity.
Žiadne lajky, komentáre ani zdieľania
Rozhodli sme sa zaviesť pravidelné ďakovné odmeny, ktoré budú prebiehať naprieč všetkými našimi Premium portálmi – či už najradšej čítate Interez, Startitup, Fontech, Odzadu alebo Emefku. Tento koncept sme však postavili úplne inak, než je na internete zvykom. Nečakajte od nás žiadne zložité podmienky.
Sami to pravdepodobne poznáte z iných sociálnych sietí: „Označ troch kamarátov do komentára, zdieľaj príspevok na profile, daj lajk…“ My od vás nič z toho nechceme. Naša filozofia je striktná – vy ste už pre nás urobili maximum tým, že podporujete našu prácu. Teraz je rad na nás.
Začíname hokejovým sviatkom roka
Keďže Slovensko momentálne žije nezameniteľnou športovou atmosférou a čistými emóciami, nemohli sme začať ničím menším než absolútnym diváckym hitom. V prvej ďakovnej výzve hráme o 4 lístky na mimoriadne atraktívny duel Česko vs. Slovensko v celkovej hodnote vyše 1000 eur. Tento zápas netreba zvlášť predstavovať – zdravá rivalita, obrovské napätie a čistá športová vášeň, ktorú chce každý zažiť na vlastnej koži priamo z tribúny BCF Areny.
Dôležité informácie a podmienky:
- Mechanika odmeny: Nemusíte robiť nič (žiadne lajkovanie, komentovanie, označovanie priateľov ani zdieľanie príspevkov).
- Podmienka vstupu: Jedinou podmienkou je mať aktívne Premium predplatné na ktoromkoľvek z našich portálov (Interez, Startitup, Fontech, Odzadu, Emefka) v čase trvania súťaže.
- Trvanie: Od 20. 5. 2026 (12:00) do 21. 05. 2026 (12:00).
- Žrebovanie: Výhercu vyžrebujeme interne a úplne automaticky priamo z databázy našich aktívnych predplatiteľov 21. mája 2026. Nepotrebujeme od vás žiadne dodatočné registrácie ani potvrdzovanie účasti. Ak máte v tomto okamihu aktívne Premium, už teraz ste v osudí.
Vážime si, že tvoríte jadro našich projektov. Tento hokejový zápas je len začiatkom dlhodobej cesty, na ktorej vám chceme pravidelne prinášať prémiové zážitky ako prejav našej úcty a vďaky.
Držíme vám palce pri žrebovaní a ďakujeme, že vďaka vám môžeme robiť žurnalistiku a obsah na slovenskom internete stále lepším.
