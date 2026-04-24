Natália Puklušová prelomila tabu vo výchove: Toto dcére nepovie za žiadnych okolností

Dnes sa čoraz viac rodičov rozhoduje ísť vlastnou cestou, ktorá kladie dôraz na rešpekt, hranice a vedomé rodičovstvo. Nie vždy sa to však stretáva s pochopením starších generácií.
Herečka Natália Puklušová vychováva svoju dcérku Wilku, ktorá v decembri oslávi tri roky, podľa vlastného presvedčenia. O svojich názoroch na materstvo hovorí otvorene a bez snahy o ideálny obraz, čo jej publikum na sociálnych sieťach oceňuje. V novom príspevku na instagrame opísala konkrétne situácie z rodinného i spoločenského života, kvôli ktorým sa rozhodla odmietnuť niektoré tradičné výchovné postupy a kráčať radšej vlastnou cestou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Iný pohľad na vývin detí
Natália Puklušová vidí dôvod zmien vo výchove najmä v prístupe k novým informáciám. Tie menia pohľad na to, ako deti reagujú a čo sa v nich skutočne odohráva. Mamičky sa dnes preto často rozhodujú pre vlastnú cestu, hoci je to niekedy náročnejšie.
„Naša generácia mamičiek to má o dosť ťažšie tým, že sa vyberajú vlastnou cestou výchovy svojich detí z rôznych dôvodov. Ten asi najhlavnejší je, že teraz máme úplne nové informácie o detskej psychológii a o tom, ako deti reagujú a prečo tak reagujú, čo sa odohráva v ich telíčku, ako funguje ich mozog, aké sú vývinové štádiá. Ako veľmi ovplyvňujú ich správanie slová, činy, naša nálada,“ vyjadrila sa herečka.
Nahlásiť chybu v článku