Za 7 817 eur mesačne môžete pracovať na ropnej plošine: Hľadajú aj ľudí bez vzdelania

Práca na ropnej plošine pôsobí ako niečo, čo chce vyskúšať každý človek s duchom dobrodruha. Žijete na otvorenom mori, pracujete aspoň 105 dní bez prestávky a staráte sa o prílev ropy či udržiavanie zariadení v prevádzke.
Práca na ropnej plošine je náročná a rozhodne nie je pre slabé povahy. Čakajú vás dlhé zmeny, fyzicky namáhavé úlohy a život v podmienkach, ktoré zvládne len človek so silnou psychickou výbavou.
Nórske ropné rafinérie práve preto neustále hľadajú nových zamestnancov. Fluktuácia je tu bežná. Mnohí ľudia sem prídu pracovať len na jeden rok, aby rýchlo zarobili, a potom sa vracajú domov s lákavým balíkom peňazí.
Mzda až 7 817 eur a kryté všetky životné náklady
Uplatnenie tu nájdu muži aj ženy, nekvalifikovaní pracovníci aj špecialisti.
Medzi žiadané profesie patria opravári, mechanici, potápači, priemyselní horolezci, vŕtači, chemici, strojníci, elektrikári, operátori, zvárači, sústružníci či technici. Okrem nich je dopyt aj po pomocných pracovníkoch, kuchároch, čašníkoch či upratovačoch.
Čo láka ľudí najviac, sú práve mzdy – mesačný príjem môže dosiahnuť až 9 000 dolárov, teda približne 7 817 eur.
K tomu zamestnávateľ kryje všetky životné náklady vrátane ubytovania, stravy a zdravotného poistenia. Takéto podmienky sú možné vďaka silnej nórskej ekonomike a tradične vysokoziskovej produkcii ropy.
