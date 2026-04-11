Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté

Jája

Foto: osobný archív respondentky

Michaela Olexová
Slováci a Česi v zahraničí
Realita sezónnej práce v zahraničí je často oveľa menej romantická, než si mnohí Slováci pred odchodom predstavujú.

Zarobiť sa dá veľmi slušne,“ hovorí Jája, no upozorňuje, že v takom prípade rozhodne nejde o pár hodín práce počas zmeny a potom dovolenku pri mori. Ak chcete vidieť pekné peniaze, čakajú vás dlhé hodiny fyzicky náročnej práce. Sezónni zamestnanci sú zároveň často lacnou pracovnou silou, a to aj pri nepríjemných úlohách.

Na druhej strane, takúto skúsenosť rozhodne inde nezískate. Naberiete hrošiu kožu, spoznáte novú krajinu a domov sa vrátite s balíkom peňazí, ktorý by ste si inak šetrili mesiace či roky. Voľno môžete tráviť pri fjordoch, na austrálskych plážach alebo v slnečných uliciach Madridu.

Češka dodáva, že keby mohla, začala by so sezónnou prácou v zahraničí oveľa skôr. „Sú miesta, kde sa dá zarobiť viac než doma – Nórsko, Island, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko… Ale aj Austrália, Nový Zéland, Kanada…“

Jája, ktorá zábery zo svojich ciest pridáva aj na svoj profil na Instagrame, od roku 2023 vystriedala viacero pozícií. Momentálne je v Austrálii ako au-pair, kde za týždeň zarobí 250 austrálskych dolárov (149 eur), pracuje 15 hodín týždenne a má ubytovanie aj stravu. V rozhovore prezradila aj, kde sa dá zarobiť najviac a kde najmenej.

Kedy si sa prvýkrát vydala za prácou do zahraničia a kam?

Prvýkrát som sa do zahraničia vydala za prácou v roku 2023, a to do Madridu v Španielsku. Hneď som si vyskúšala dva druhy práce naraz – stáž cez Erasmus v Českej škole Madrid ako učiteľka predškolských detí a zároveň prácu ako au-pair.

To odštartovalo moje nadšenie pre kombináciu cestovania a práce v zahraničí. Vždy som mala sen odísť do zahraničia na dlhšiu dobu a skúsiť žiť niekde inde. Keď som dokončila vysokú školu, povedala som si, že ak do toho nepôjdem teraz, tak sa už asi nikdy neodhodlám.

Keďže som vyštudovala bakalársky odbor Učiteľstvo pre MŠ, chcela som si vyskúšať túto prácu aj v zahraničí, takže som absolvovala pohovor do českých škôl v Ríme a v Madride – a, samozrejme, vyšiel Madrid. Kontakt na rodinu som dostala od predchádzajúcej stážistky, takže to bolo tiež jednoduché.

Najnáročnejšou časťou procesu presunu z domu do zahraničia bolo asi lúčenie s rodinou a priateľom, ako aj postavenie sa na vlastné nohy v úplne cudzom meste, kde nerozumiem jazyku a nepoznám jediného človeka.

V akých krajinách si odvtedy pracovala, na akých pozíciách a koľko si si dokázala zarobiť? A kde sa ti páčilo úplne najviac?

Pracovala som v Madride na stáži ako učiteľka predškolákov, kde som od Erasmu dostávala mesačný príspevok 600 eur. Ako au-pair v Madride som zarábala 200 eur mesačne, samozrejme, s ubytovaním a jedlom zadarmo.

Následne som v lete pracovala dva a pol mesiaca na Lofotoch (súostrovie pri nórskom pobreží, pozn. red.), kde som bola na pozícii allrounder, a teda som robila všetko od práce chyžnej, čašníčky, recepčnej, cez umývanie riadu a práce v záhrade až po pranie a žehlenie. Tam som si zarobila približne 170-tisíc českých korún (asi 6 922 eur) v čistom.

Jája v zahraničí
Foto: osobný archív respondentky

Druhé leto som pracovala v hoteli na pozícii upratovačky a občas som pomáhala pri raňajkách a svadbách. Tam som si dokázala zarobiť približne 180-tisíc českých korún (asi 7 330 eur) opäť za dva a pol mesiaca práce. Momentálne pracujem v Austrálii ako au-pair, kde zarábam 250 austrálskych dolárov týždenne za približne 15 hodín práce, navyše mám opäť bezplatné ubytovanie a jedlo.

Pracovná skúsenosť sa mi najviac páčila asi v Nórsku, pretože si tam viete zarobiť a ušetriť naozaj veľký obnos peňazí, práca sa dá nájsť jednoducho, nepotrebujete žiadne víza a nie je to ani ďaleko.

Koľko si vieš z týchto zárobkov reálne mesačne ušetriť?

