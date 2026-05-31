„Ľudia, vám už úplne preskočilo?“ Červené polia pod Tatrami lákajú stovky ľudí, masívne ich ničia

Podľa viacerých zdrojov v lokalite vypukol chaos. Davy ľudí vchádzajú na pozemok, po ploche sa pohybujú v skupinách a nosia si so sebou bicykle či motorky. Ničia tým majetok poľnohospodárov a tí sú v koncoch so silami. Pre ďatelinu pri obci Mlynica sa popularita stala pohromou.
V rozhovore pre Nový Čas predseda družstva Ľudovít Dorko uviedol, že k výsadbe ďateliny pristúpili preto, že verili, že konečne našli spôsob, ako efektívne využiť pozemok.
Popularita zabíja pole
„Pestovali sme mrkvu, petržlen, cibuľu a vždy nám úrodu pokradli. Teraz sme sa prvýkrát rozhodli pre ďatelinu, lebo sme verili, že tú nám nikto kradnúť nebude. Áno, nikto ju nekradne, ale zato ju masívne ničia. Je to až nepochopiteľné, že ľudia kvôli svojej fotke, kvôli sebeckému potešeniu, sú schopní takej bezohľadnosti,“ povedal.
Na nezodpovedných návštevníkov podľa TN Live upozornil aj poľský fotograf Paweł Uchorczak, ktorého sleduje takmer 5-tisíc ľudí. V príspevku na sociálnej sieti zachytil kolóny áut a davy ľudí s popisom: „Popularita zabíja pole.“
Výstražný príspevok pridal aj profil Tatry Official s popisom: „Ľudia, vám už úplne preskočilo? Toto už nie je obdiv prírody ani fotografovanie. Toto je obyčajná bezohľadnosť a absolútna neúcta k človeku, ktorý na tom poli celé mesiace robil.“
Podľa vyjadrenia fotografa dochádza trpezlivosť aj majiteľovi pozemku, ktorý sa čoraz častejšie obracia na políciu. Popularita polí pod Tatrami pritom podľa TN Live vystrelila najmä po videu, ktoré sa objavilo na známom poľskom profile Tatromaniak s takmer 800-tisíc sledovateľmi.
V diskusii pri videu sa objavil aj ostrý kritický komentár smerom k autorom príspevku, v ktorom zaznelo, že video mohlo byť zverejnené neskôr: „Nemohli ste dva týždne počkať? Uvedomujete si, v akom rozsahu takéto príspevky priťahujú divoké davy a miesto ničia? O rok alebo dva to niekto oplotí a o tri roky začne vyberať vstupné. Niekedy by sa okrem dosahu hodila aj trocha predstavivosti.“
Profil sa napriek tomu snažil situáciu upokojiť a ľuďom pripomenúť zásady zodpovedného správania: „Dotýkať sa kvetov nebolo na natočenie tohto videa potrebné. Môžete si urobiť krásne zábery a zároveň rešpektovať prírodu. Nie je potrebné chodiť do stredu poľa. Nerozumiem, prečo na takomto upravenom a prístupnom poli niektorí tvrdohlavo ničia kvety.“
