Šimkovičová a Taraba boli na Devíne: Pripomenuli si výstup štúrovskej mládeže na hrad, vztýčili aj vlajku

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa v piatok zúčastnila na spomienkovom podujatí pri príležitosti 190. výročia historického výstupu štúrovskej mládeže na hrad Devín v Bratislave spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS).
TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková. Podujatie si pripomenulo významnú historickú udalosť z roku 1836, keď štúrovci pod vedením Ľudovíta Štúra symbolicky vystúpili na Devín ako prejav národného uvedomenia a kultúrnej emancipácie. Tento čin patrí medzi kľúčové momenty slovenského národného obrodenia.
Program začal výstupom na hrad
Program sa začal spoločným stretnutím účastníkov pod hradom Devín a následným výstupom k pamätnej tabuli štúrovcov. Súčasťou programu bolo aj slávnostné vyvesenie slovenskej vlajky na veži hradu za sprievodu štátnej hymny.
Hlavný spomienkový program sa uskutočnil pri pamätnej tabuli štúrovcov. Jeho súčasťou bolo pripomenutie historického odkazu formou divadelnej rekonštrukcie udalosti z roku 1836, kultúrne vystúpenia, ako aj príhovory predstaviteľov verejného života vrátane ministerky kultúry, ministra Tarabu a predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Súčasťou programu bolo aj slávnostné kladenie vencov.
Príhovor ministerky kultúry
Šimkovičová vo svojom príhovore zdôraznila historický aj súčasný význam tohto miesta a odkazu štúrovskej generácie: „Devín – symbol slovanskej vzájomnosti, veľkomoravskej tradície a slovenského historického vedomia – je dnes opäť svedkom spomienky na udalosť, ktorá pred 190 rokmi výrazne ovplyvnila smerovanie našej kultúry a identity,“ uviedla šéfka rezortu kultúry.
Spomienkové podujatie na Devíne tak podľa MK opätovne pripomenulo trvalý odkaz štúrovskej generácie, ktorá svojím odhodlaním a vierou v národné hodnoty položila základy moderného slovenského kultúrneho a spoločenského života. „Aj po 190 rokoch zostáva ich posolstvo aktuálne ako výzva na zachovávanie identity, kultúrneho dedičstva a zodpovednosti za budúcnosť Slovenska,“ doplnila Demková.
