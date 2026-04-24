Sviatok na 8. mája spôsobil chaos: Nemocnice rušia operácie aj vyšetrenia, pacienti prišli o termíny

Vláda chcela zrušením niektorých dní pracovného pokoja zvýšiť výkon ekonomiky. Namiesto toho tu máme chaos takého druhu, že niektoré firmy, pobočky, predajne či školy ostanú zatvorené, niektoré otvorené. Každý si určuje vlastný režim, dokonca aj nemocnice.
Namiesto jasného a zrozumiteľného riešenia však vznikla situácia, v ktorej sa prelínajú nejasné pravidlá, rozdielne výklady zákonov a praktické problémy v každodennom fungovaní. Výsledkom je paradox, ktorý pocítia zamestnanci aj zamestnávatelia. Prečítajte si viac o usmernení pre zamestnávateľov aj zamestnancov.
Niektorí pôjdu klasicky do práce a dostanú príplatok vo výške 100 %. Niektorí si musia vziať náhradné voľno, iní dostali prekážku pri práci. Obe tieto skupiny obídu bez príplatku. Ak riaditelia škôl udelili riaditeľské voľno, rodičia môžu čerpať OČR.
Platí to pri deťoch do 11 rokov, respektíve do 18 rokov v prípade, že ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Ošetrovné je možné čerpať najviac 14 kalendárnych dní. Zároveň platí, že z jedného dôvodu, teda napríklad z konkrétneho zatvorenia školy, vzniká nárok len raz a môže ho využiť iba jeden z rodičov.
Riaditeľ školy však môže podľa zákona udeliť voľno najviac na päť dní počas školského roka a len zo závažných dôvodov. Ak by malo byť voľna viac, muselo by zasiahnuť ministerstvo, a to len v prípade mimoriadnej situácie.
Nemocnice zrušili operácie aj termíny vyšetrení
V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice v piatok 8. mája budú zamestnanci vykonávajúci prácu v jednozmennej prevádzke čerpať pracovné voľno. „Ambulantní pacienti boli vopred preobjednaní na najbližšie možné termíny,“ informovala TASR v stanovisku DFN. Košická univerzitná nemocnica zatiaľ o režime fungovania 8. mája ešte nerozhodla.
V DFN bude nepretržitá zdravotná starostlivosť zabezpečená v štandardnom rozsahu pre hospitalizovaných aj urgentných pacientov.
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach konzultuje režim fungovania počas 8. mája so zriaďovateľom. „Budúci týždeň budeme mať na túto tému aj stretnutie so zástupcami odborových organizácií. O definitívnom riešení budeme verejnosť včas informovať,“ uviedla nemocnica pre TASR v stanovisku.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici poskytne 8. mája zamestnancom na svojich pracoviskách pracovné voľno. SÚSCCH o tom vo štvrtok informoval na sociálnej sieti.
„V tento deň nebudeme poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Lôžková časť bude zabezpečovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak mal niekto na tento deň naplánovaný termín na ambulantné vyšetrenie, budú ho kontaktovať naši zamestnanci na účely dohodnutia náhradného termínu,“ uviedol SÚSCCH.
K rovnakému kroku pristúpila aj Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá to oznámila v stredu (22. 4.). V deň 8. mája bude poskytovať len akútnu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Uvedomujeme si, že zmena plánovaných termínov môže spôsobiť komplikácie, ale robíme všetko preto, aby bol dosah tejto situácie čo najmenší a aby pacienti dostali nový termín v čo najkratšom čase,“ uviedla hovorkyňa.
Podľa nej plánované hospitalizácie a operačné výkony presunú na náhradné termíny. O všetkých zmenách budú pacienti informovaní príslušnou klinikou alebo oddelením. Platí to aj v prípade vyšetrení ako CT, MR, RTG, sono a mamo.
Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude 8. mája fungovať v režime štátneho sviatku. Ambulancie zostanú zatvorené, rovnako aj nemocničná lekáreň. Plánované vyšetrenia či operácie presunú na iné termíny. Nemocnica o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
„Ak boli pacienti na 8. mája objednaní, nemocnica ich bude kontaktovať, aby im ponúkla náhradný termín,“ doplnilo zdravotnícke zariadenie. Akútna zdravotná starostlivosť bude podľa neho plne zabezpečená, urgentný príjem funguje bez obmedzenia.
