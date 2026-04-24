Ukrajina by mohla byť na zasadnutiach. Merz odmieta jej okamžitý vstup do EÚ. Príde na Slovensko

Všetkým je jasné, že nie je možné, aby Ukrajina vstúpila do EÚ okamžite, vyhlásil v piatok po dvojdňovom samite Európskej rady na Cypre nemecký kancelár Friedrich Merz. Vyslovil sa však za to, aby sa Ukrajina užšie integrovala do inštitúcie EÚ, a to aj možnou účasťou na zasadnutiach lídrov členských štátov alebo na stretnutiach v Európskom parlamente a Európskej komisii, v každom prípade ale bez práva hlasovať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajina by chcela vstúpiť do Európskej únie už v roku 2027. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že jeho krajina na to technicky pripravená bude. Pokroku v otázke pristúpenia dlhodobo bráni maďarský premiér Viktor Orbán, avšak jeho porážka v nedávnych voľbách podľa AFP vzbudila nádej, že vec sa môže posunúť o krok ďalej.
Krajiny proces urýchliť nechcú
Lídri krajín EÚ vo všeobecnosti podporujú, aby Únia otvorila v rámci prístupového procesu s Ukrajinou prvý z celkom šiestich vyjednávacích blokov, tzv. klastrov. Členské štáty ale nie sú veľmi ochotné proces prijatia Ukrajiny do svojich radov urýchliť.
Niektorých predstaviteľov to podľa AFP vedie k tomu, aby medzičasom navrhovali možné prechodné výhody pre Kyjev. „Chcem tiež umožniť užšiu integráciu do európskych inštitúcií, napríklad prostredníctvom účasti na zasadnutiach Európskej rady bez hlasovacieho práva,“ povedal Merz po samite, na ktorom sa zúčastnil aj Zelenskyj.
Ukrajinský prezident krátko pred zasadnutím Európskej rady na Cypre trval na tom, že Ukrajina nepotrebuje akési „symbolické členstvo v EÚ“. „Bránime spoločné európske hodnoty. Verím, že si zaslúžime plnoprávne členstvo v EÚ,“ povedal Zelenskyj novinárom. Podľa Merza by „predprístupový proces“ mohol predstavovať most k neskoršiemu plnému členstvu.
Ukrajina považuje pristúpenie k EÚ za kľúčové pre svoju bezpečnosť a budúcu obnovu. Okrem nej sa o vstup snaží ešte niekoľko ďalších štátov. Z nich majú k členstvu najbližšie Čierna Hora a Albánsko.
Predseda Európskej rady António Costa, ktorý v tejto pozícii vedie samity lídrov EÚ, vyhlásil, že Ukrajina podnikla aj napriek prebiehajúcej vojne s Ruskom naozaj pôsobivý pokrok v oblasti reforiem. Rokovania o členstve sú ale podľa neho dlhé a je to veľmi ťažký proces. „Nemôžeme sa snažiť stanovovať umelé termíny – hovoriť, že to bude o tri mesiace alebo o desať rokov,“ zdôraznil s tým, že sa treba snažiť, aby to bolo čo najskôr.
Merz príde na Slovensko
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája, oznámil v piatok na neformálnom samite EÚ v cyperskej Nikózii predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Presný termín neuviedol, informuje osobitný spravodajca TASR.
Fico zdôraznil, že s nemeckým kancelárom má na viaceré témy vrátane automobilového priemyslu podobné názory. Oznámenie návštevy označil za veľmi dôležité pre bilaterálne vzťahy, ako aj celú Európsku úniu.
Slovenský premiér telefonoval s Merzom v januári. Vtedy vyjadril nádej, že nemecký kancelár čoskoro príde na Slovensko. Na Slovensku podľa Fica pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od hospodárskeho vývoja v Nemecku.
