Deje sa niečo zvláštne, môže za to El Niño: Meteorológovia sa mýlili, zmeny prídu už o pár týždňov

Nina Malovcová
SITA
Meteorológovia varujú pred ďalšou vlnou extrémnych teplôt už v roku 2026.

Svetová meteorologická organizácia (WMO) očakáva návrat klimatického fenoménu El Niño, ktorý pri svojom poslednom výskyte prispel k rekordne vysokým globálnym teplotám už v polovici roka 2026.

Ako v piatok informovala meteorologická agentúra Organizácie Spojených národov (OSN), teploty morskej hladiny v rovníkovom Pacifiku rýchlo rastú, čo „naznačuje pravdepodobný návrat podmienok El Niño už v období máj – júl“. WMO dodala, že prvé signály naznačujú mimoriadne silnú epizódu tohto klimatického fenoménu.

Čo je El Niño

El Niño je prirodzene sa vyskytujúci klimatický jav spojený so zvyšovaním teploty povrchových vôd v centrálnej a vo východnej časti rovníkového Pacifiku, čo spôsobuje celosvetové zmeny v prúdení vetrov, tlaku a typických zrážok. Zvyčajne sa vyskytuje každé dva až sedem rokov a trvá približne deväť až dvanásť mesiacov, pričom sa strieda s opačnou fázou La Niña.

Posledný výskyt javu El Niño prispel k tomu, že rok 2023 bol druhým najteplejším v histórii a rok 2024 najteplejším vôbec. „Po období neutrálnych podmienok na začiatku roka máme vysokú istotu, že nastupuje jav El Niño, ktorý bude ďalej zosilňovať,“ uviedol šéf klimatických predpovedí WMO Wilfran Moufouma Okia.

Čo nás čaká najbližšie mesiace

Predpovede naznačujú, že v nasledujúcich troch mesiacoch budú takmer na celom svete prevládať nadnormálne vysoké teploty. Podľa WMO síce neexistujú dôkazy o tom, že zmena klímy zvyšuje frekvenciu alebo intenzitu javu El Niño, „môže však zosilňovať jeho vplyvy“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj…

Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac