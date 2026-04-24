Deje sa niečo zvláštne, môže za to El Niño: Meteorológovia sa mýlili, zmeny prídu už o pár týždňov

Svetová meteorologická organizácia (WMO) očakáva návrat klimatického fenoménu El Niño, ktorý pri svojom poslednom výskyte prispel k rekordne vysokým globálnym teplotám už v polovici roka 2026.
Ako v piatok informovala meteorologická agentúra Organizácie Spojených národov (OSN), teploty morskej hladiny v rovníkovom Pacifiku rýchlo rastú, čo „naznačuje pravdepodobný návrat podmienok El Niño už v období máj – júl“. WMO dodala, že prvé signály naznačujú mimoriadne silnú epizódu tohto klimatického fenoménu.
Čo je El Niño
El Niño je prirodzene sa vyskytujúci klimatický jav spojený so zvyšovaním teploty povrchových vôd v centrálnej a vo východnej časti rovníkového Pacifiku, čo spôsobuje celosvetové zmeny v prúdení vetrov, tlaku a typických zrážok. Zvyčajne sa vyskytuje každé dva až sedem rokov a trvá približne deväť až dvanásť mesiacov, pričom sa strieda s opačnou fázou La Niña.
Posledný výskyt javu El Niño prispel k tomu, že rok 2023 bol druhým najteplejším v histórii a rok 2024 najteplejším vôbec. „Po období neutrálnych podmienok na začiatku roka máme vysokú istotu, že nastupuje jav El Niño, ktorý bude ďalej zosilňovať,“ uviedol šéf klimatických predpovedí WMO Wilfran Moufouma Okia.
Čo nás čaká najbližšie mesiace
Predpovede naznačujú, že v nasledujúcich troch mesiacoch budú takmer na celom svete prevládať nadnormálne vysoké teploty. Podľa WMO síce neexistujú dôkazy o tom, že zmena klímy zvyšuje frekvenciu alebo intenzitu javu El Niño, „môže však zosilňovať jeho vplyvy“.
Nahlásiť chybu v článku