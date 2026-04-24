Gašparov plán na voľbu zo zahraničia má trhliny: Hlasy môže zrátavať niekto z bývalej KGB, hovorí Valášek

Foto: SITA/Kancelária NR SR

Nina Malovcová
SITA
Návrh na zrušenie voľby poštou vyvolal kritiku.

Návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia neprinesie vyššiu transparentnosť volieb, ale, naopak, môžu viesť k novým bezpečnostným rizikám. Upozornil na to predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.

Podľa neho návrhy predložené Tiborom Gašparom (Smer) môžu spôsobiť viac problémov, než vyriešiť. Kritizoval napríklad plánované zloženie volebných komisií na zastupiteľských úradoch, ktoré majú tvoriť zamestnanci týchto úradov.

Riziko účasti cudzincov na sčítavaní hlasov

„Predpokladám, že dôvodom sú úspory, aby štát nemusel vysielať pracovníkov zo Slovenska. Lenže máme množstvo zastupiteľských úradov, kde nemáme ani štyroch zamestnancov, ktorí by boli občanmi Slovenskej republiky. Typická malá ambasáda má jedného či dvoch ľudí z ministerstva zahraničných vecí a k tomu miestne sily,“ upozornil Valášek.

Podľa jeho slov tak vzniká situácia, v ktorej by sa na sčítavaní hlasov mohli podieľať aj osoby bez slovenského občianstva. Poukázal na to, že zákon takúto možnosť nevylučuje, ale v niektorých regiónoch môže predstavovať bezpečnostné riziko. „Napríklad v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu sa miestne vlády rutinne snažia prepašovať svojich ľudí medzi miestne sily na ambasádach. Naše služby ich, samozrejme, preverujú, no nemusia vždy uspieť. V praxi by tak mohla nastať situácia, že hlasy v slovenských voľbách bude zrátavať niekto z bývalej KGB,“ zdôraznil Valášek.

Varovanie pred bezpečnostnými rizikami

K návrhu sa kriticky vyjadril aj podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Upozornil na plánované obmedzenie účasti pozorovateľov politických strán, ktorí by museli mať bydlisko v krajine, kde sa voľby konajú. „Vo voľbách v roku 2020 aj 2023 kandidovalo zhodne 25 politických subjektov. Je prakticky nulová pravdepodobnosť, že v niektorých vzdialenejších krajinách sa nájde 25 dobrovoľníkov s bydliskom práve v danej krajine. V praxi teda vláda zmarí najmä menším stranám možnosť dozerať na férovosť volieb, pretože fyzicky nebudú mať koho poslať,“ poukázal.

Podľa Petra Bátora stransparentnenie volieb zo zahraničia v podaní Tibora Gašpara vyzerá tak, že otvárame dvere zahraničným špiónom do našich volieb. Zároveň odstrihneme akúkoľvek domácu politickú kontrolu. „To už ich rovno dajme zorganizovať zahraničným špiónom. Toto nie je ochrana férovosti volieb, toto je manipulácia s demokraciou a so slobodnými voľbami a obrovský hazard s dôverou občanov,“ uzavrel Bátor.

