Tusk zažartoval na Ficov účet: Povedal, že bez Orbána na rokovaniach konečne nie sú žiadni Rusi, potom žmurkol

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
Vtipný moment sa odohral na Cypre.

Poľský premiér Donald Tusk v piatok na neformálnom samite Európskej únie (EÚ) žartovne poznamenal, že v rokovacej miestnosti „konečne nie sú žiadni Rusi“, keďže maďarský predseda vlády Viktor Orbán sa po svojej drvivej volebnej porážke na stretnutí nezúčastňuje.

Čo však bolo vtipnejšie, o pár sekúnd nato popri ňom prešiel náš premiér Robert Fico. Tusk sa s ním zvítal, následne otočil hlavu späť k novinárom a žmurkol. Keď sa ho potom pýtali, či si je istý svojím vyhlásením, povedal, že len žartoval.

Trójsky kôň Orbán

Orbán, ktorý po 16 rokoch končí vo funkcii, čelil dlhodobým obvineniam, že na stretnutiach EÚ pôsobil ako „trójsky kôň“ Kremľa a blokoval podporu Ukrajine. „Prvýkrát po rokoch tu neboli žiadni Rusi, ak viete, čo tým myslím,“ povedal Tusk novinárom pri príchode na samit do cyperskej Nikózie.

Počas maďarskej predvolebnej kampane unikli nahrávky, ktoré ukázali mimoriadne úzke kontakty medzi Orbánovým kabinetom a Kremľom. Jedna z nich zachytávala telefonát, v ktorom maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó informoval ruského ministra Sergeja Lavrova o diskusiách na samite EÚ a ponúkol zdieľanie dôverných dokumentov. Úniky vyvolali pobúrenie medzi členskými štátmi.

Únia teraz dúfa, že Orbánov odchod po rokoch obštrukcií uľahčí jej rozhodovanie. Niektorí lídri však varujú pred prehnaným optimizmom. Belgický premiér Bart De Wever, ktorý presadzuje normalizáciu vzťahov s Moskvou, povedal, že Orbán bol „často náročným, ale nikdy nie nemožným partnerom“. Podľa neho až nasledujúce mesiace ukážu, či sa situácia pri rozhodovaní o podpore Ukrajiny skutočne zmení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

