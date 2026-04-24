Fico: Otvorenie ropovodu Družba je oveľa väčší úspech ako 90-miliardová pôžička Ukrajine

robert fico

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
TASR
EÚ sa podľa neho snaží preniesť tlak na národné rozpočty.

Európska únia (EÚ) sa v mnohých témach vzďaľuje od Spojených štátov, vyhlásil v piatok po neformálnom summite lídrov členských krajín EÚ na Cypre slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Podľa neho to ukázali diskusie o vojne na Blízkom východe, informuje osobitný spravodajca TASR.

Fico ďalej skritizoval Európsku komisiu za absenciu nových návrhov na stabilizáciu vysokých cien energií v dôsledku vojny, ktorú začali USA a Izrael útokom na Irán 28. februára. „Zdá sa, že nám chýba schopnosť reagovať urgentne, okamžite a prijímať rozhodnutia, ktoré by nám pomohli,“ vyhlásil premiér.

Tlak na národné rozpočty

EÚ sa podľa neho snaží preniesť tlak na národné rozpočty. „Ale my nie sme schopní sanovať svetovú energetickú krízu nejakými opatreniami, ktoré prijímame na úrovni národného rozpočtu, to predsa od nás nemôže nikto očakávať,“ zdôraznil. Podľa neho je nevyhnutné prijať celoúnijné opatrenia, pretože medzi krajinami existujú značné rozdiely.

Slovensko podľa neho žiada Komisiu, aby preskúmala všetky možnosti, ako využiť nevyčerpané eurofondy na podporu priemyslu, a chce aj odloženie systému emisných povoleniek ETS2 minimálne do roku 2030. Lídri členských štátov EÚ rokovali aj o plánovanom viacročnom finančnom rámci na roky 2028 až 2034 v hodnote 1,8 bilióna eur. Fico verí, že krajiny dosiahnu politickú dohodu do konca roku 2026. Očakáva ešte zložité rokovania, pričom slovenská vláda je podľa neho pripravená aj na kompromisy.

„Záleží nám najmä na kohéznej politike, ktorá vedie k odstraňovaniu regionálnych rozdielov, a záleží nám aj na tom, aby bola silná poľnohospodárska politika,“ zdôraznil Fico. Prezidenti a premiéri dvadsaťsedmičky hovorili počas summitu aj o politike rozširovania. EÚ podľa jeho slov vytvorila veľa očakávaní, no nenaplnila ich.

Kritika prístupu k rozširovaniu EÚ

„Sú krajiny, ktoré poctivo robili reformy, pripravovali sa na vstup do EÚ a zrazu z našej strany ako keby nebol dostatočne veľký záujem o vstup týchto krajín,“ poznamenal, pričom toto konanie označil za nebezpečné. Medzi najviac pripravené krajiny označil Čiernu Horu, Srbsko a Albánsko.

Ďalej doplnil, že SR podporuje európsku perspektívu Ukrajiny, avšak krajiny podľa neho musia splniť stanovené podmienky pre vstup podobne ako iné kandidátske krajiny. Kritizoval tiež, že odblokovanie 90-miliardovej pôžičky EÚ pre Ukrajinu na roky 2026 až 2027 bolo počas summitu „prezentované ako veľké víťazstvo“. Opäť pripomenul, že sa Slovensko spolu s Maďarskom a Českom na poskytovaní úveru nebude zúčastňovať.

„Odmietam byť pasívnym prijímateľom nejakej agendy, ktorá prichádza z Bruselu,“ vyhlásil s tým, že SR chce byť počas rokovaní aktívnym hráčom. Zdôraznil však, že EÚ je podľa neho životný priestor a presadzuje celoeurópske riešenia. Predtým Fico na Cypre vyhlásil, že podľa neho je podstatne väčším úspechom než poskytnutie pôžičky opätovné otvorenie ropovodu Družba, za ktoré slovenská vláda urputne bojovala.

