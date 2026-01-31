Našli sme absolútne najhoršie jedlá na celom Slovensku. Servírovali nám ich v jedálni na základnej škole

Ilustračné foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Gastronómia
Kedy ste ich jedli naposledy?

Slovenská kuchyňa má množstvo priaznivcov, ale niektorí ľudia jej jednoducho neprišli na chuť. A chuťové poháriky každého z nás sa líšia, preto čo chutí jednému, druhému už nemusí. 

Gastronomická encyklopédia Taste Atlas pred niekoľkými dňami aktualizovala svoj rebríček 18 najhoršie hodnotených slovenských jedál.

Viac z témy Gastronómia:
1.
Na Slovensku chutia lepšie ako kdekoľvek inde na svete: Ľudia prezradili, ktoré jedlá máme jednoducho najlepšie
2.
Zverejnili najhoršie české pivá: Ocitol sa medzi nimi aj zlatý mok, ktorý Slováci milujú
3.
Reštaurácia nám pri platení sľúbila zľavu, ak neprezradíme pravdu. Za dlhé čakanie sme dostali odškodnenie
Zobraziť všetky články (13)

Prvé tri miesta vás prekvapia

Víťazom sa stala smotanová nátierka, ktorá dostala slabé hodnotenie len 2,5 hviezdičky. Ako približuje Taste Atlas, vyrába sa z kyslej smotany a mlieka a dochucuje napríklad rôznymi bylinkami.

Ilustračná foto: Profimedia

Druhé miesto patrí ryžovému nákypu s hodnotením 3 hviezdičky, ktorý hádam nikomu netreba predstavovať. Možno aj vám sa práve v hlave vynoril školský obed, kde sa nákyp topil v zálievke od ovocného kompótu.

A bronzovú medailu získavajú medvedie labky s 3,4 hviezdičkami. Ide o tradičné sušienky, ktoré nechýbajú na vianočných stoloch mnohých z nás.

V prvej desiatke najhorších slovenských jedál sa objavili aj kokosové ježe alebo treska, na ktorú viacerí nedajú dopustiť. A nemenej prekvapivý je aj rebríček tých najlepších slovenských jedál.

Prvá desiatka najhoršie hodnotených slovenských jedál podľa Taste Atlas:

  1. Smotanová nátierka
  2. Ryžový nákyp
  3. Medvedie labky
  4. Veka
  5. Fliačky s kapustou
  6. Kokosové ježe
  7. Karbonátky
  8. Treska
  9. Liptauer
  10. Demikát
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nemala by chutiť horko a zapáchať ako suchá tráva, hovorí Vítek, ktorý pracoval na matcha…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac