Našli sme absolútne najhoršie jedlá na celom Slovensku. Servírovali nám ich v jedálni na základnej škole

Slovenská kuchyňa má množstvo priaznivcov, ale niektorí ľudia jej jednoducho neprišli na chuť. A chuťové poháriky každého z nás sa líšia, preto čo chutí jednému, druhému už nemusí.
Gastronomická encyklopédia Taste Atlas pred niekoľkými dňami aktualizovala svoj rebríček 18 najhoršie hodnotených slovenských jedál.
Prvé tri miesta vás prekvapia
Víťazom sa stala smotanová nátierka, ktorá dostala slabé hodnotenie len 2,5 hviezdičky. Ako približuje Taste Atlas, vyrába sa z kyslej smotany a mlieka a dochucuje napríklad rôznymi bylinkami.
Druhé miesto patrí ryžovému nákypu s hodnotením 3 hviezdičky, ktorý hádam nikomu netreba predstavovať. Možno aj vám sa práve v hlave vynoril školský obed, kde sa nákyp topil v zálievke od ovocného kompótu.
A bronzovú medailu získavajú medvedie labky s 3,4 hviezdičkami. Ide o tradičné sušienky, ktoré nechýbajú na vianočných stoloch mnohých z nás.
V prvej desiatke najhorších slovenských jedál sa objavili aj kokosové ježe alebo treska, na ktorú viacerí nedajú dopustiť. A nemenej prekvapivý je aj rebríček tých najlepších slovenských jedál.
Prvá desiatka najhoršie hodnotených slovenských jedál podľa Taste Atlas:
- Smotanová nátierka
- Ryžový nákyp
- Medvedie labky
- Veka
- Fliačky s kapustou
- Kokosové ježe
- Karbonátky
- Treska
- Liptauer
- Demikát
