Mount Everest napísal ďalší neuveriteľný príbeh: Muža považovali za mŕtveho, zachránili ho kúsky čokolády

Zdravotníci prevážajú horolezeckého sprievodcu Dawu Šerpu, ktorý bol niekoľko dní nezvestný v oblasti Mount Everestu, na ošetrenie po jeho príchode do nemocnice HAMS v Káthmandu v Nepále vo štvrtok 4. júna 2026.

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Takmer týždeň prežíval sám pod Everestom.

Skúsený nepálsky horolezec Dawa Šerpa, ktorý v extrémnych podmienkach prežil takmer týždeň sám pod Mount Everestom, sa zotavuje po zázračnom objavení, ktoré ohromilo lezeckú komunitu. Päťdesiatsedmeročný Dawa Šerpa zmizol na horných svahoch najvyššieho vrchu planéty ešte 30. mája počas jedného z posledných výstupov jari.

Keďže už na vrchole zostalo iba málo horolezcov a jeho zásoba kyslíka sa minula, rodina už stratila nádej a začala so zádušnými obradmi, pretože predpokladala jeho smrť pod horou. „Nemyslel som si, že prežijem. Myslel som si, že takto zomriem. Nestratil som sa, ale keď mi došiel kyslík, zaostal som. Po úplnom vyčerpaní kyslíka som už nemohol chodiť,“ povedal Dawa priamo z nemocničnej postele pre BBC Nepali.

V zóne smrti prežil bez jedla a vody

V mrazivých teplotách v tzv. zóne smrti pod vrcholom Everestu, kde je kyslíka kriticky málo, prežil Dawa bez jedla či vody.„Prvé dva dni som nič nejedol, potom som začal žuť ľad. Boleli ma z toho zuby, ale žul som ho,“ opisoval svoje trápenie. Zachránilo ho niekoľko kúskov čokolády a iného malého občerstvenia, ktoré našiel vo vrecku. „Namočil som ich vo vode a zjedol,“ prezradil.

Zdravotníci prevážajú horolezeckého sprievodcu Dawu Šerpu, ktorý bol niekoľko dní nezvestný v oblasti Mount Everestu, na ošetrenie po jeho príchode do nemocnice HAMS v Káthmandu v Nepále vo štvrtok 4. júna 2026.
Foto: SITA/AP

Dawa Sherpa, prezývaný „Hillary“ podľa legendárneho horolezca Edmunda Hillaryho, tiež uviedol, že po páde do priepasti sa mu podarilo vyliezť späť. „Stál som na snehu a pozeral hore, cítil som, že sa odtiaľ dostanem. Našiel som lano, za ktoré som sa chytil a kráčal, až som nakoniec zišiel dole,“ opísal. Celý čas kráčal smerom k základnému táboru, až ho po takmer týždni našiel 4. júna ráno tím Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), ktorý udržiava trasy a čistí Everest.

„Chlapci zo SPCC išli hore zberať odpad. Stretol som ich a oni ma zniesli dole,“ povedal. Dawa bol prevezený do Káthmandú na liečenie omrzlín, silnej dehydratácie a zlomeniny stehna. „Je v poriadku, hovorili sme spolu,“ potvrdila jeho dcéra Mendo Lhamu Šerpa agentúre AFP.

Rodina kritizuje záchranné práce

Prežitie Dawu Šerpu vyvolalo radosť medzi lezcami, ale aj hnev rodiny, ktorá záchranárov obvinila, že to s hľadaním „zabalili“ príliš skoro. Prezident Nepálskej horolezeckej asociácie Fur Gelje Šerpa označil uvedené za niečo mimoriadne, no poukázal na vážne problémy bezpečnosti horolezcov: „Je nezodpovedné a neľudské nechať človeka za sebou. Domnievam sa, že treba zriadiť vyšetrovací výbor, ktorý postaví zodpovedné osoby pred spravodlivosť.“

Sprievodca Rinji Šerpa, ktorý pochádza z rovnakého regiónu ako Dawa Šerpa, zdôraznil jeho skúsenosti a znalosť vysokohorskej turistiky: „Je veľmi šťastný, mal už niekoľko ťažkých úrazov, no vždy prežil.“

Táto sezóna Everestu si vyžiadala život najmenej piatich horolezcov – dvoch Indov a troch Nepálcov. Podľa predbežných údajov nepálskej vlády dosiahlo vrchol viac než 1000 horolezcov, čo znamená najrušnejšiu sezónu v histórii.

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