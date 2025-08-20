Neuhádnete, čo sa stalo úplne najlepším slovenským jedlom: Ani si nespomeniete, kedy ste ho jedli, no milujete ho

Ilustračné foto: Backpack Foodie, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons / Profimedia

Zuzana Veslíková
Máme pre vás pomôcku – na jeho prípravu stačia len tri základné suroviny.

V každej kuchyni nájdeme pokrmy, ktoré nám zachutia viac, a potom tie, ktoré ani poriadne nejdú dole hrdlom. A inak to nie je ani v tej slovenskej. Je zaujímavé sledovať, ako hodnotia jedlá, ktoré máme bežne doma na tanieroch, cudzinci, ktorí ich ochutnajú prvýkrát. Možno vás prekvapí, že aj podľa ich hodnotení sa na čele rebríčka tých najlepších neocitli bryndzové halušky, ako by sa dalo čakať. 

Cestovateľská gastroencyklopédia Taste Atlas aktualizovala rebríček najlepšie hodnotených slovenských jedál. Vychádza v ňom z hodnotení ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí sa podelili so svojimi chuťami. A prvá trojka je skutočne zaujímavá.

Asi by ste tipovali iné poradie

Bryndzové halušky, ktoré majú mnohí za vari najtradičnejšie slovenské jedlo, obsadili až tretiu priečku. Asi vám ich nemusíme viac predstavovať, Taste Atlas prakticky len opísal ich prípravu a hlavné ingrediencie, ktorými sú halušky, bryndza a slaninka.

Prekvapením je druhé miesto, na ktorom na umiestnil ovčí salašnícky údený syr. Možno ani neviete, kedy ste po ňom naposledy siahli, no vyzerá to tak, že hodnotiteľom na platforme Taste Atlas zachutil viac než dosť.

Ilustračná foto: Profimedia

V jednoduchosti je krása

A už sa dostávame k prvému miestu, ktoré by ste možno ani neuhádli. No keď si vybavíme chuť tohto jedla, umiestnenie kvitujeme. Absolútne tým najlepším z našej kuchyne sa stali zemiakové placky. Sú dôkazom, že aby nám niečo zachutilo, nemusí to byť vôbec zložité, práve naopak, v jednoduchosti je krása, a platí to aj na tanieri. Takže ak rozmýšľate, čo pripraviť na obed alebo večeru a dávno ste nemali placky, viete, čo máte robiť.

