Muž si už zarobil aj 20 000 € naraz: Robí prácu, ktorú nik iný nechce

upratovač biologického odpadu

Foto: reprofoto, TikTok.com (@bengilo75)

Michaela Olexová
Ben pracoval ako bežný upratovač, ale našiel spôsob, ako si zvýšiť príjem. Jeho tím si dnes za bežné zásahy účtuje od 578 do 2 313 eur.

Upratovanie biologicky kontaminovaného odpadu je činnosť, ktorou môže muž opísať svoju prácu v tom najširšom zmysle. Zasahuje v priestoroch po extrémnych zberačoch, odstraňuje mŕtve zvieratá, čistí miesta kontaminované ľudskými exkrementmi a dorazí aj vtedy, ak je potrebné odstrániť ľudské pozostatky.

Detaily o tom, čo všetko náročná práca predstavuje, prezradil Ben Giles zo Spojeného kráľovstva v rozhovore pre LADBible Stories.

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Najlepšie platené sú tie práce, ktoré iní robiť nechcú

K svojej špecializácii sa Ben dostal postupne. Začínal ako bežný upratovač a hľadal spôsob, ako si zvýšiť príjem. Uvedomil si, že najlepšie platené sú tie práce, ktoré iní robiť nechcú. A tak začal postupne smerovať k extrémnemu upratovaniu.

Povedal, že čím nepríjemnejší je odpad, tým vyššia je odmena za jeho odpratanie. Práve biologicky kontaminovaný odpad je pritom zrejme na vrchole zoznamu medzi vecami, s ktorými sa nikto mimo Benovej špecializácie stretávať nechce.

upratovač biologického odpadu
Ilustračná foto: Pexels

Cieľom každej zákazky je pre Bena a jeho tím úplne vyčistiť a dekontaminovať miesto tak, aby sa opäť stalo bezpečným. Často to znamená vstup na miesta násilných úmrtí. Jeho tím spolupracuje s kriminalistami, ktorí najprv dokončia svoju prácu a zabezpečia dôkazy.

Až následne nastupuje jeho tím, ktorý odstráni všetky biologické stopy a zasiahnuté materiály. Ich úlohou je postarať sa o priestor tak, aby sa doň po ich odchode dalo vstúpiť bez ochranných pomôcok.

Bežný zásah stojí 578 až 2 313 eur

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