Nemala by chutiť horko a zapáchať ako suchá tráva, hovorí Vítek, ktorý pracoval na matcha farme v Japonsku

Tento zelený prášok je v súčasnosti obrovským trendom. Sú ho plné sociálne siete, každý ho chce ochutnať, dokonca mnohým nahrádza kávu. No ako môžeme rozpoznať skutočne kvalitnú matchu? Na túto tému sme sa rozprávali s odborníkom, ktorý pracoval priamo na matcha farme.
Vítek Foniok je mladý Čech, ktorý žil v japonskej Wazuke v čajovej oblasti pri Kjóte, kde pracoval na matcha farme. S Vítkom sme sa pred časom rozprávali o jeho živote a práci v krajine vychádzajúceho slnka. Tentoraz sme sa ho však opýtali na to, ako by mala chutiť skutočne dobrá matcha a ako môže bežný laik rozoznať, na základe chuti či farby, že matcha je zlá, nekvalitná.
Matcha by nemala byť trpká ani príliš horká
Podľa Vítka je ťažké rozpoznať kvalitnú matchu, keď ju nemôžeme porovnať s inou. „Základom je obdobie zberu – najlepšia je jarná úroda. Ak to však nie je uvedené v popise, pravdepodobne nejde o jarnú matchu,“ povedal pre interez Vítek Foniok.
Zároveň dodal, že aj medzi jarnými úrodami sú veľké rozdiely v chuti. „Závisí to od odrody, množstva hnojív, napríklad aj od dĺžky zatienenia, ale aj od samotného spracovania v továrni, ako naparovanie a podobne.“
Vítek nám ďalej prezradil, že matcha by ideálne nemala byť trpká ani príliš horká a nemala by zapáchať ako suchá tráva. Mala by mať sýtu farbu – jasne zelenú, nie hnedú ani žltkastú.
Dôležitá je však aj kvalita mletia. „Ak cítite, že je na prstoch alebo na jazyku hrubá, je zle namletá a nikdy sa nedosiahne dobrá textúra ani pena,“ vysvetlil Vítek.
