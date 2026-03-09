Naši susedia budú za benzín platiť maximálne 1,51 eura. Ceny zastropoval aj ďalší štát

Reprofoto: Facebook / Orbán Viktor

Michaela Olexová
TASR
Cenový strop platí pre vozidlá s maďarským evidenčným číslom, pre maďarských poľnohospodárov, prepravcov a podnikateľov.

Maďarská vláda v pondelok na mimoriadnej schôdzi rozhodla, že s cieľom obmedziť prudký rast cien pohonných látok zavedie s platnosťou od utorňajšej polnoci cenový strop pre benzín a naftu. Podľa servera magyarnemzet.hu to na Facebooku oznámil predseda vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Po zastropovaní ceny pohonných látok bude benzín stáť maximálne 595 forintov (1,51 eura) a nafta 615 forintov (1,56 eura).

Vláda chce chrániť rodiny, podnikateľov a farmárov

„V dôsledku iránskej vojny a ukrajinskej ropnej blokády dosiahla medzinárodná explózia cien ropy, žiaľ, aj Maďarsko. Ceny pohonných hmôt začali v celej Európe prudko rásť. Vláda sa preto na dnešnom zasadnutí rozhodla chrániť maďarské rodiny, podnikateľov a farmárov pred zvyšovaním cien. Vláda zavádza pre maďarské rodiny ochrannú cenu benzínu aj nafty. Maloobchodné ceny nemôžu prekročiť ochrannú cenu,“ povedal vo videu zverejnenom na Facebooku premiér.

Cenový strop platí pre súkromné vozidlá s maďarským evidenčným číslom, pre maďarských poľnohospodárov, prepravcov a podnikateľov, dodal Orbán.

Reagujú aj Chorváti a Srbi

Chorvátsko v reakcii na obmedzenie dodávok ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe zmrazí ceny benzínu a nafty, oznámil v pondelok chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Dnes podnikneme kroky na zmiernenie rastu cien energií a ochranu životnej úrovne chorvátskych občanov,“ povedal na mimoriadnom zasadnutí vlády Plenkovič. Ceny nafty budú s účinnosťou od utorka (10. 3.) ohraničené na 1,55 eura za liter, čím sa zabráni ich očakávanému nárastu až na 1,72 eura za liter, dodal premiér. Cena benzínu sa podľa neho stabilizuje na úrovni 1,50 eura za liter a nedosiahne potenciálnych 1,55 eura za liter. Tieto opatrenia sú potrebné, pretože preprava ropy cez Hormuzský prieliv sa od začiatku vojny 28. februára prakticky zastavila, zdôraznil premiér.

Susedné Srbsko oznámilo zákaz vývozu ropy a pohonných látok na nasledujúcich desať dní, keďže krajiny v regióne sa pripravujú na prudký nárast cien. Ceny ropy prudko vyskočili nad 100 dolárov (86,5 eura) za barel (159 litrov) prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, keďže Irán podnikol odvetné útoky proti krajinám Perzského zálivu produkujúcim ropu.

