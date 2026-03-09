Rusko je pripravené dodávať Európe ropu a plyn. Putin očakáva jasný signál

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Podľa slov Putina Moskva od európskych krajín očakáva jasný signál, že sú „pripravené a ochotné spolupracovať".

Rusko je pripravené dodávať ropu a zemný plyn do európskych krajín, ak bude spolupráca dlhodobá a nebude podliehať politickému tlaku. V televíznom prejave to v pondelok vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.

Doplnil, že Moskva bude pokračovať v dodávkach „spoľahlivým“ partnerom v Ázii, aj Maďarsku a Slovensku. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a TASS.

„Ak sa európske spoločnosti a európski odberatelia rozhodnú preorientovať a poskytnúť nám dlhodobú, udržateľnú spoluprácu bez politických tlakov, tak do toho. Nikdy sme to neodmietli,“ povedal Putin.

Moskva čaká na signál

Podľa jeho slov Moskva od európskych krajín očakáva jasný signál, že sú „pripravené a ochotné spolupracovať s nami a zabezpečia udržateľnosť a stabilitu“ tejto spolupráce.

Foto: SITA/AP

Ceny ropy minulý týždeň prudko vyskočili nad 100 dolárov (86,5 eura) za barel (159 litrov), prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Zemný plyn v Európe zdražel zhruba dvojnásobne. Dôvodom je americko-izraelský konflikt s Iránom na Blízkom východe. Rusko podľa Putina viackrát varovalo, že pokusy o destabilizáciu situácie v tomto regióne povedú k zvýšeniu cien energií.

Maďarský premiér Viktor Orbán len niekoľko hodín pred vyhlásením Putina vyzval Európsku úniu, aby prehodnotila sankcie voči ruskej rope a zemnému plynu. Orbán argumentoval, že zrušenie alebo pozastavenie obmedzení by mohlo zmierniť prudký nárast cien energií spôsobený napätím na Blízkom východe. Maďarsko patrí medzi krajiny najviac závislé od dodávok ruských surovín.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kam môže vyletieť cena benzínu? Slováci si musia pripraviť peňaženky, prognózy nie sú priaznivé

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac