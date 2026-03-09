Rusko je pripravené dodávať Európe ropu a plyn. Putin očakáva jasný signál

Rusko je pripravené dodávať ropu a zemný plyn do európskych krajín, ak bude spolupráca dlhodobá a nebude podliehať politickému tlaku. V televíznom prejave to v pondelok vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.
Doplnil, že Moskva bude pokračovať v dodávkach „spoľahlivým“ partnerom v Ázii, aj Maďarsku a Slovensku. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a TASS.
„Ak sa európske spoločnosti a európski odberatelia rozhodnú preorientovať a poskytnúť nám dlhodobú, udržateľnú spoluprácu bez politických tlakov, tak do toho. Nikdy sme to neodmietli,“ povedal Putin.
Moskva čaká na signál
Podľa jeho slov Moskva od európskych krajín očakáva jasný signál, že sú „pripravené a ochotné spolupracovať s nami a zabezpečia udržateľnosť a stabilitu“ tejto spolupráce.
Ceny ropy minulý týždeň prudko vyskočili nad 100 dolárov (86,5 eura) za barel (159 litrov), prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Zemný plyn v Európe zdražel zhruba dvojnásobne. Dôvodom je americko-izraelský konflikt s Iránom na Blízkom východe. Rusko podľa Putina viackrát varovalo, že pokusy o destabilizáciu situácie v tomto regióne povedú k zvýšeniu cien energií.
Maďarský premiér Viktor Orbán len niekoľko hodín pred vyhlásením Putina vyzval Európsku úniu, aby prehodnotila sankcie voči ruskej rope a zemnému plynu. Orbán argumentoval, že zrušenie alebo pozastavenie obmedzení by mohlo zmierniť prudký nárast cien energií spôsobený napätím na Blízkom východe. Maďarsko patrí medzi krajiny najviac závislé od dodávok ruských surovín.
