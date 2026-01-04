Napätie v Južnej Amerike rastie: Kolumbia po útoku USA uzavrela hranice, obáva sa masovej vlny migrantov

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
MZVEZ zároveň v sobotu vydalo cestovné odporúčanie štvrtého stupňa pre Venezuelu.

Kolumbia uzavrela v sobotu (3. 1.) pozemné hranice s Venezuelou. Ide o dôsledok ozbrojenej intervencie Spojených štátov amerických vo Venezuele a obavy z možnej masovej emigrácie Venezuelčanov. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v rámci cestovných odporúčaní.

„Kolumbijská vláda nasadila ozbrojené jednotky pozdĺž celej 2000-kilometrovej hranice s Venezuelou,“ ozrejmil rezort diplomacie. Pre Kolumbiu vydal druhý stupeň cestovného odporúčania, čo znamená, že do tejto krajiny by Slováci mali zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

Pre Venezuelu platí najvyšší stupeň cestovného varovania

MZVEZ zároveň v sobotu vydalo cestovné odporúčanie štvrtého stupňa pre Venezuelu. Slovenským občanom odporúča, aby do Venezuely v žiadnom prípade necestovali, a tým, ktorí sa v nej zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia informoval, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. V sobotu ráno Spojené štáty zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a odviezli ho z Venezuely do New Yorku, kde sa postaví pred federálny súd. Obžalovaný je z viacerých trestných činov vrátane pašovania drog alebo držby zbraní.

